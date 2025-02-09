سياسة
3 دقيقة قراءة
قمة عربية طارئة بالقاهرة في 27 فبراير لبحث تطورات القضية الفلسطينية
أعلنت وزارة الخارجية المصرية اليوم الأحد، أن القاهرة ستستضيف قمة عربية طارئة حول تطورات القضية الفلسطينية في 27 فبراير/شباط الجاري.
قمة عربية طارئة بالقاهرة في 27 فبراير لبحث تطورات القضية الفلسطينية
اجتماع للقمة العربية / Others
9 فبراير 2025

وجاء في بيان صادر عن الوزارة، أن مصر ستستضيف القمة بعد التنسيق مع مملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، والأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

وأشار البيان إلى أن قرار عقد القمة جاء بعد مشاورات وتنسيق عالي المستوى بين مصر والدول العربية الشقيقة في الأيام الأخيرة، بما في ذلك دولة فلسطين التي طالبت بعقد القمة، بهدف مناقشة التطورات الخطيرة في القضية الفلسطينية.

وكان الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، حسام زكي، قد صرح يوم السبت بأن الجامعة تعمل على تعبئة موقف عربي ودولي لدعم قيام الدولة الفلسطينية.

وأضاف في تصريحات لقناة القاهرة الإخبارية أن التحركات العربية تهدف إلى مواجهة مزاعم إسرائيل وتعزيز مبدأ حل الدولتين، مؤكداً أن الموقف العربي "متماسك" في ما يتعلق برفض مسألة التهجير.

وفي نفس السياق، دعا وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، إلى عقد اجتماع طارئ فوري لوزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي لمناقشة واتخاذ القرارات اللازمة بشأن تطورات القضية الفلسطينية.

وكشف الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، خلال مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض يوم الثلاثاء الماضي، عن نية بلاده الاستيلاء على قطاع غزة وتهجير الفلسطينيين إلى دول أخرى، لكنه عاد وأعلن يوم الجمعة أنه "ليس مستعجلاً" بشأن تنفيذ هذه الخطة، في ظل ردود الفعل الدولية الغاضبة.

ومنذ 25 يناير/كانون الثاني الماضي، بدأ ترمب ترويج مخطط يقضي بتهجير الفلسطينيين من غزة إلى دول مجاورة مثل مصر والأردن، وهو ما قوبل برفض من البلدين، بالإضافة إلى رفض دول عربية أخرى ومنظمات إقليمية ودولية.

وفي 19 يناير/كانون الثاني الماضي، دخل اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة حيز التنفيذ، إلى جانب تبادل الأسرى بين حركة حماس وإسرائيل، بوساطة من قطر ومصر والولايات المتحدة.

وبدعم من الولايات المتحدة، ارتكبت إسرائيل عمليات إبادة جماعية في غزة بين 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 و19 يناير/كانون الثاني 2025، أسفرت عن استشهاد وإصابة أكثر من 159 ألف فلسطيني، غالبيتهم من الأطفال والنساء، بالإضافة إلى أكثر من 14 ألف مفقود.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
تفاصيل الضربة الأمريكية المفاجئة على إيران.. الخداع والسرية في "مطرقة منتصف الليل"
إيران تستهدف قواعد أمريكية في قطر والعراق.. الدوحة تدين "انتهاك سيادتها" وتحتفظ بحق الرد
أمين عام الناتو يحذّر من امتلاك إيران للسلاح النووي وسط التصعيد العسكري مع إسرائيل
بعثة للأمم المتحدة: بعض هجمات إسرائيل على إيران قد تخالف مبادئ القانون الدولي
تل أبيب تعلن اعتقال إسرائيلي يعمل لصالح طهران وإيران توقف جاسوساً "أوروبياً" يعمل لصالح الاحتلال
إيران تلوّح بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد غارات أمريكية على منشآتها النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع أضراراً جسيمة في منشأة فوردو الإيرانية بعد القصف الأمريكي
روسيا تعلن إسقاط 16 مسيّرة أوكرانية.. وكييف تتهم موسكو بقتل مدنيين إثر هجمات بالصواريخ
ترمب يخالف إدارته ويعلن نجاح الضربات على إيران ويناقش مع ستارمر إعادة طهران إلى المفاوضات
عراقجي يؤكد من موسكو حق إيران في الدفاع عن نفسها ويعقد مباحثات "حاسمة" مع بوتين
هجوم صاروخي جديد على تل أبيب.. ونتنياهو يتحدث عن حصيلة القتلى الإسرائيليين
إسرائيل تهاجم أهدافاً إيرانية جديدة.. وطهران تُسقط مسيّرة وتدين عدوان واشنطن على أراضيها بمجلس الأمن
دول عربية تُدين العدوان الأمريكي على إيران وتطالب بوقف التصعيد
"إعلان إسطنبول".. دعم موحَّد لإيران وفلسطين وسوريا ورفض شامل للعدوان الإسرائيلي
إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة العدوان الأمريكي وتحمّل واشنطن المسؤولية عن دعم "مجرم حرب"
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us