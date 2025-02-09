سياسة
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ترمب: لدينا خطة ملموسة لإنهاء الحرب في أوكرانيا وتحدثت مع بوتين بهذا الشأن
ادعى الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أن لديه "خطة ملموسة" لإنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا، مشيراً إلى أنه تحدّث هاتفياً مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين بشأن هذه القضية.
ترمب: لدينا خطة ملموسة لإنهاء الحرب في أوكرانيا وتحدثت مع بوتين بهذا الشأن
الرئيس الأمريكي يقول إن لديه خطة لإنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا / صورة: Reuters
9 فبراير 2025

وأشار ترمب في تصريحات لصحيفة نيويورك بوست, أمس السبت، إلى أنه لا يستطيع الكشف عن عدد المرات التي تحدث فيها هاتفياً مع بوتين، مجدداً تأكيده أن الحرب بين روسيا وأوكرانيا ما كانت لتبدأ لو كان رئيساً في عام 2022.

وقال الرئيس الأمريكي: "كانت علاقتي مع بوتين جيدة دائماً"، واصفاً سلفه الديمقراطي جو بايدن بأنه "مصدر إحراج للبلاد".

ومنذ 24 فبراير/شباط 2022، تشن روسيا هجوماً عسكرياً على جارتها أوكرانيا، وتشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام إلى كيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره الأخيرة تدخلاً في شؤونها.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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