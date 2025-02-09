وأشار ترمب في تصريحات لصحيفة نيويورك بوست, أمس السبت، إلى أنه لا يستطيع الكشف عن عدد المرات التي تحدث فيها هاتفياً مع بوتين، مجدداً تأكيده أن الحرب بين روسيا وأوكرانيا ما كانت لتبدأ لو كان رئيساً في عام 2022.

وقال الرئيس الأمريكي: "كانت علاقتي مع بوتين جيدة دائماً"، واصفاً سلفه الديمقراطي جو بايدن بأنه "مصدر إحراج للبلاد".

ومنذ 24 فبراير/شباط 2022، تشن روسيا هجوماً عسكرياً على جارتها أوكرانيا، وتشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام إلى كيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره الأخيرة تدخلاً في شؤونها.