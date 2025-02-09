سياسة
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وزارة الدفاع التركية: تحييد 4 إرهابيين في منطقة عملية نبع السلام بسوريا
أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الأحد، عن تحييد 4 إرهابيين من تنظيم PKK/YPG الإرهابي شمالي سوريا.
وزارة الدفاع التركية: تحييد 4 إرهابيين في منطقة عملية نبع السلام بسوريا
وزارة الدفاع التركية: تحييد 4 إرهابيين في منطقة عملية نبع السلام في سوريا / Others
9 فبراير 2025

وقالت الوزارة في بيان لها إن القوات التركية تمكنت من تحييد الإرهابيين الذين أطلقوا نيراناً استفزازية بهدف زعزعة الأمن في منطقة عملية "نبع السلام" شمالي سوريا.

وأشارت الوزارة إلى أن الجيش التركي سيواصل الرد على استفزازات وهجمات الإرهابيين.

وقد نفذت القوات التركية، بالتعاون مع الجيش الوطني السوري، عدة عمليات عسكرية في شمال سوريا، من بينها "درع الفرات" في 2016، و"غصن الزيتون" عام 2018، و"نبع السلام" في 2019، ضد تنظيمَي "داعش" وPKK/YPG الإرهابيين.

وتستمر تركيا في تنفيذ عمليات لمكافحة تنظيم PKK الإرهابي الذي يستهدف قواتها ومواطنيها، وينشط في عدة دول بالمنطقة، بما في ذلك سوريا والعراق وإيران.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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