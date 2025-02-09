وقالت الوزارة في بيان لها إن القوات التركية تمكنت من تحييد الإرهابيين الذين أطلقوا نيراناً استفزازية بهدف زعزعة الأمن في منطقة عملية "نبع السلام" شمالي سوريا.

وأشارت الوزارة إلى أن الجيش التركي سيواصل الرد على استفزازات وهجمات الإرهابيين.

وقد نفذت القوات التركية، بالتعاون مع الجيش الوطني السوري، عدة عمليات عسكرية في شمال سوريا، من بينها "درع الفرات" في 2016، و"غصن الزيتون" عام 2018، و"نبع السلام" في 2019، ضد تنظيمَي "داعش" وPKK/YPG الإرهابيين.

وتستمر تركيا في تنفيذ عمليات لمكافحة تنظيم PKK الإرهابي الذي يستهدف قواتها ومواطنيها، وينشط في عدة دول بالمنطقة، بما في ذلك سوريا والعراق وإيران.