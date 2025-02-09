سياسة
2 دقيقة قراءة
PKK الإرهابي يستغل تظاهر الموظفين لزعزعة استقرار إقليم شمال العراق
شددت وزارة الداخلية بحكومة إقليم شمال العراق، اليوم الأحد، على أن تنظيم PKK الإرهابي، يسعى لتقويض وزعزعة أمن الإقليم، عبر استغلال تظاهرات جارية لموظفين في مدينة السليمانية.
PKK الإرهابي يستغل تظاهر الموظفين لزعزعة استقرار إقليم شمال العراق
داخلية إقليم شمال العراق تؤكد أن تنظيم PKK الإرهابي يسعى لزعزعة الاستقرار / صورة: AA
9 فبراير 2025

وأوضحت الوزارة في بيان أن بعض الموظفين يتظاهرون في السليمانية منذ عدة أيام، مؤكدة أن مطالبهم المشروعة هي ضمن أولويات حكومة الإقليم.

وأشارت إلى تحقيق تقدم كبير في المحادثات المستمرة بين حكومة الإقليم وبغداد لحل ملف رواتب الموظفين، مؤكدة أن الاتصالات مستمرة من أجل التوصل إلى حل دائم لهذه المسألة.

وكشف البيان أن أفراداً أجانب وجماعات في العراق وهياكل خارجية يريدون استغلال مطالب الموظفين الحكوميين واستخدامها لأغراضهم المشبوهة.

وأضاف: "الأطراف التي تعد امتداداً لجهات معينة، والجماعات غير القانونية، و(PKK) يستغلون هذا الوضع".

وتابع: "هذه الجهات تسعى لزعزعة الأمن في باقي مناطق إقليم شمال العراق. كما تستغل المطالب المشروعة للموظفين لتحقيق مآربها الخاصة".

وشددت الوزارة على أنها تحترم حق التظاهر السلمي، إلا أنها لن تسمح بأي محاولات تهدف إلى زعزعة الأمن أو الخروج عن القانون، مؤكدة أن أي تصرفات غير قانونية سيجري التعامل معها وفق الإجراءات القانونية المعمول بها.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
تفاصيل الضربة الأمريكية المفاجئة على إيران.. الخداع والسرية في "مطرقة منتصف الليل"
إيران تستهدف قواعد أمريكية في قطر والعراق.. الدوحة تدين "انتهاك سيادتها" وتحتفظ بحق الرد
أمين عام الناتو يحذّر من امتلاك إيران للسلاح النووي وسط التصعيد العسكري مع إسرائيل
بعثة للأمم المتحدة: بعض هجمات إسرائيل على إيران قد تخالف مبادئ القانون الدولي
تل أبيب تعلن اعتقال إسرائيلي يعمل لصالح طهران وإيران توقف جاسوساً "أوروبياً" يعمل لصالح الاحتلال
إيران تلوّح بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد غارات أمريكية على منشآتها النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع أضراراً جسيمة في منشأة فوردو الإيرانية بعد القصف الأمريكي
روسيا تعلن إسقاط 16 مسيّرة أوكرانية.. وكييف تتهم موسكو بقتل مدنيين إثر هجمات بالصواريخ
ترمب يخالف إدارته ويعلن نجاح الضربات على إيران ويناقش مع ستارمر إعادة طهران إلى المفاوضات
عراقجي يؤكد من موسكو حق إيران في الدفاع عن نفسها ويعقد مباحثات "حاسمة" مع بوتين
هجوم صاروخي جديد على تل أبيب.. ونتنياهو يتحدث عن حصيلة القتلى الإسرائيليين
إسرائيل تهاجم أهدافاً إيرانية جديدة.. وطهران تُسقط مسيّرة وتدين عدوان واشنطن على أراضيها بمجلس الأمن
دول عربية تُدين العدوان الأمريكي على إيران وتطالب بوقف التصعيد
"إعلان إسطنبول".. دعم موحَّد لإيران وفلسطين وسوريا ورفض شامل للعدوان الإسرائيلي
إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة العدوان الأمريكي وتحمّل واشنطن المسؤولية عن دعم "مجرم حرب"
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us