وأوضحت الوزارة في بيان أن بعض الموظفين يتظاهرون في السليمانية منذ عدة أيام، مؤكدة أن مطالبهم المشروعة هي ضمن أولويات حكومة الإقليم.

وأشارت إلى تحقيق تقدم كبير في المحادثات المستمرة بين حكومة الإقليم وبغداد لحل ملف رواتب الموظفين، مؤكدة أن الاتصالات مستمرة من أجل التوصل إلى حل دائم لهذه المسألة.

وكشف البيان أن أفراداً أجانب وجماعات في العراق وهياكل خارجية يريدون استغلال مطالب الموظفين الحكوميين واستخدامها لأغراضهم المشبوهة.

وأضاف: "الأطراف التي تعد امتداداً لجهات معينة، والجماعات غير القانونية، و(PKK) يستغلون هذا الوضع".

وتابع: "هذه الجهات تسعى لزعزعة الأمن في باقي مناطق إقليم شمال العراق. كما تستغل المطالب المشروعة للموظفين لتحقيق مآربها الخاصة".

وشددت الوزارة على أنها تحترم حق التظاهر السلمي، إلا أنها لن تسمح بأي محاولات تهدف إلى زعزعة الأمن أو الخروج عن القانون، مؤكدة أن أي تصرفات غير قانونية سيجري التعامل معها وفق الإجراءات القانونية المعمول بها.