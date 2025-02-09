وقال أردوغان في مؤتمر صحفي عقده بمطار أتاتورك في إسطنبول، قُبيل انطلاقه في جولته الآسيوية التي تشمل ماليزيا وإندونيسيا وباكستان، إنه "رغم مؤامرات وألاعيب إسرائيل، تستمر عمليات تبادل الأسرى والمعتقلين ويسعدنا التزام حماس وعدها".

وأشار الرئيس التركي إلى أن فلسطين، بما في ذلك غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية، هي ملك للفلسطينيين، وتابع: "للأسف نرى أن الإدارة الإسرائيلية تفكر في خطط أكثر خبثاً ولا إنسانية بدلاً من جعل وقف إطلاق النار دائماً".

وأوضح أن "مقترحات الإدارة الأمريكية الجديدة بشأن غزة التي طرحتها تحت ضغط الإدارة الصهيونية ليس لها أي جانب يستحق الحديث من وجهة نظرنا".

وشدد على أنه "لا أحد يقدر على إخراج سكان غزة من وطنهم الأبدي والخالد منذ آلاف السنين".

سوريا ستحقق الاستقرار

من ناحية أخرى، أعرب الرئيس أردوغان عن ثقته بأن "سوريا سوف تحقق الاستقرار في أقرب وقت ممكن، تحت القيادة الحكيمة للرئيس أحمد الشرع".

وأوضح أن "الرئيس السوري أحمد الشرع يخوض حالياً كفاحاً ضد التنظيمات الإرهابية التي لا مكان لها في سوريا"، وشدد على أنه لا ينبغي أن تكون مجموعات مسلحة خارج الجيش السوري الذي أُنشئ لضمان الاستقرار الدائم في البلاد.

ولفت أردوغان إلى أنّ جرائم نظام البعث الوحشية في سوريا خصوصاً مجازر القتل في "حي التضامن بدمشق ومحافظة حماة والغوطة الشرقية"، سيُحاسَب مرتكبوها تباعاً.

وأضاف: "مع اكتشاف المقابر الجماعية المتتالية في مناطق مختلفة من سوريا، يظهر الوجه الدموي لنظام الأسد وشبيحته".

من جهة أخرى لفت أردوغان إلى أن زيارته للدول الثلاث "الصديقة والشقيقة"، ماليزيا وإندونيسيا وباكستان، ستشهد توقيع عديد من الاتفاقيات لتعزيز العلاقات الثنائية.