سياسة
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الرئيس الكولومبي يطلب استقالة الحكومة بعد اجتماع عاصف مع وزرائه
طلب الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو أمس الأحد، من وزرائه وغيرهم من كبار المسؤولين في حكومته الاستقالة، على خلفية انقسام عميق عقب اجتماع متوتر بينه وبين وزرائه الأسبوع الفائت استمر أكثر من خمس ساعات وبُثّ على الهواء مباشرة.
الرئيس الكولومبي يطلب استقالة الحكومة بعد اجتماع عاصف مع وزرائه
غوستافو بيترو يعلن عن تغييرات حكومية واسعة في كولومبيا بعد انقسام داخلي عميق / صورة: Reuters
10 فبراير 2025

وكتب بيترو على منصة إكس: "طلبتُ استقالة الوزراء ومديري الدوائر الإدارية.. سيوجد بعض التغييرات في مجلس الوزراء لتحقيق قدر أكبر من الامتثال للبرنامج الذي طلبه الشعب".

وأعلنت وزيرة البيئة سوزانا محمد، التي استضافت مؤتمر الأطراف السادس عشر العام الماضي، استقالتها في وقت سابق من اليوم نفسه بعد اجتماع غير عادي وعاصف الثلاثاء بين أول رئيس يساري في كولومبيا وحكومته.

وفي هذا الاجتماع، وجّه بترو الذي وصل إلى السلطة عام 2022 حاملاً برنامجاً طموحاً من الإصلاحات الاجتماعية، توبيخاً إلى جميع وزرائه تقريباً بسبب عدم إحراز تقدم في تنفيذ المشاريع.

وقالت سوزانا في مقابلة بثتها قناة "لوس دانييليس": "قدمتُ استقالتي إلى الرئيس غوستافو بيترو"، مضيفة أن القرار كان "صعباً".

ومساء الأحد، أعلنت وزيرة العمل غلوريا راميريز "استقالتها التي لا رجعة فيها"، قائلة على منصة إكس إن "السياسة يجب أن تُمارس دون غموض".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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