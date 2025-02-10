وذكرت القناة أن الاتفاق خُرق بسبب عدم بدء مفاوضات المرحلة الثانية من صفقة التبادل في اليوم السادس عشر من المرحلة الأولى، وأن عدم بدء مفاوضات المرحلة الثانية من الصفقة سيؤثر في عملية تبادل الأسرى في المرحلة الأولى، مؤكدة أن بدء مفاوضات المرحلة الثانية من صفقة التبادل مرتبط بجلسة المجلس الوزاري المصغر المفترض عقدها بعد يومين.

وأضافت الهيئة الإسرائيلية أن الوفد الإسرائيلي المفاوض مُخوَّل بمناقشة المرحلة الأولى من صفقة التبادل، لا الثانية، بسبب معارضة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مشيرة إلى أن الوفد الإسرائيلي المفاوض الذي وصل إلى الدوحة السبت، سيبقى هناك ليوم واحد على الأقل.

في سياق متصل، قالت القناة 12 العبرية اليوم الاثنين، إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يجري اليوم تقييماً محدوداً بشأن المرحلة الثانية للصفقة عشية اجتماع المجلس الوزاري.

وذكرت صحيفة معاريف أن إسرائيل تفكر في طرح الذهاب إلى مرحلة انتقالية بين الأولى والثانية في تطبيق اتفاق تبادل الأسرى. وأضافت الصحيفة أن المرحلة الانتقالية لن تشمل إعلان وقف الحرب لكنها ستضمن استمرار دفعات إطلاق سراح الأسرى في غزة. وأشارت إلى أن الأجهزة الأمنية الإسرائيلية تخشى أن يشهد شهر رمضان انهياراً للمفاوضات.

في شأن متصل، كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت اليوم الاثنين، أن نتنياهو يخطط لعرض مطالب إسرائيل بشأن المرحلة الثانية للموافقة عليها باجتماع الكابينت الثلاثاء، قائلة إن "التقديرات في إسرائيل أن حماس لن تقبل بالمطالب الإسرائيلية بشأن المرحلة الثانية".

وتشمل المطالب نفي قيادة حماس من غزة وتفكيك ذراعها العسكرية ونزع سلاحها وإطلاق سراح جميع المحتجزين، مشيرة إلى أن قبول المطالب من شأنه أن يؤدي إلى إنهاء الحرب من جانب إسرائيل.

وتابعت الصحيفة: "هدف السعي لتمديد المرحلة الأولى هو السماح بإطلاق سراح مزيد من الرهائن وتمديد وقف إطلاق النار".

وفي أبرز ردود الفعل على مفاوضات المرحلة الثانية من الاتفاق، قال وزير الشتات الإسرائيلي عميحاي شيكلي إنه سيعارض المرحلة الثانية من الصفقة لأنها خطيرة وغير واقعية، وإن الإدارة الأمريكية تدرك ذلك.

أما الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ فقد قال إن فريق التفاوض الإسرائيلي ذهب إلى قطر، وحث الجميع على التفاوض على المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار. وفي حديث لشبكة فوكس نيوز الأمريكية، وصف هرتسوغ خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بشأن غزة بأنها تعطي الأمل للفلسطينيين وتوقف تكرار الخطأ ذاته، على حد وصفه.

يذكر أن وفداً إسرائيلياً وصل إلى الدوحة أمس الأحد، لإجراء محادثات بشأن اتفاق وقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل. وأضافت هيئة البث الإسرائيلية أن الوفد سيتفاوض على القضايا التقنية المتعلقة بالمرحلة الأولى من الاتفاق فقط.