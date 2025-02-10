سياسة
3 دقيقة قراءة
الرئيس التركي من ماليزيا: لا يمكن دفع الفلسطينيين نحو نكبة جديدة
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في كلمة خلال اجتماع التعاون الاستراتيجي التركي-الماليزي في القرن الجديد، الذي عقد في كوالالمبور خلال زيارته الرسمية إلى ماليزيا، اليوم الاثنين، إن الشعب الفلسطيني لا يمكن دفعه نحو نكبة تهجير جديدة.
الرئيس التركي من ماليزيا: لا يمكن دفع الفلسطينيين نحو نكبة جديدة
الرئيس أردوغان يلتقي السلطان نازرين شاه / صورة: AA
10 فبراير 2025

وتناول أردوغان تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، مؤكداً أن المنازل والأراضي التي اغتصبتها إسرائيل والمستوطنون يجب أن تعود إلى الفلسطينيين، أصحابها الشرعيين. وأضاف أن تكلفة الدمار الذي لحق بقطاع غزة تقدر بـ100 مليار دولار، متهماً إسرائيل وحكومة بنيامين نتنياهو بالمسؤولية عن ذلك.

وشدد الرئيس التركي على ضرورة أن يبحث نتنياهو عن موارد لتعويض الأضرار بدلاً من البحث عن مكان للفلسطينيين.

وأشار أردوغان إلى أن إسرائيل ارتكبت واحدة من أكثر عمليات الإبادة الجماعية وحشية في القرن الماضي ضد مليونَي فلسطيني محاصَرين في مساحة صغيرة في غزة. ورأى أن إسرائيل فشلت في تحقيق أهدافها الاستراتيجية بفضل المقاومة الفلسطينية البطولية، وأن المقترحات الرامية إلى طرد الفلسطينيين لا يمكن أخذها على محمل الجد.

كما تحدث أردوغان عن ضرورة بناء نظام عالمي عادل يعترف بالاختلافات كقيمة أساسية، مشدداً على أن هذا الأمر أصبح ضرورة ملحة. وأكد أن هيكلية الأمم المتحدة، التي لا تضم تمثيلاً للعالم الإسلامي، لا يمكنها نشر العدالة.

ووفقاً لرئاسة الجمهورية التركية، استقبل رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم، وزوجته، والسفير التركي أمير سالم يوكسل، ووزير الدفاع الماليزي محمد خالد نور الدين، الرئيس أردوغان في مطار كوالالمبور الدولي.

وتُرافق أردوغان في الزيارة عقيلته أمينة أردوغان وعدد من الوزراء، بينهم وزير الخارجية هاكان فيدان، ووزير الطاقة والموارد الطبيعية ألب أرسلان بيرقدار، ووزير الدفاع يشار غولر، إضافة إلى وزير الصناعة والتكنولوجيا محمد فاتح كاجير، ووزير الزراعة والغابات إبراهيم يوماقلي، ووزير التجارة عمر بولاط، ورئيس مجلس حكماء منظمة الدول التركية بن علي يلدريم، وكبير مستشاري الرئيس التركي للسياسة الخارجية والأمن عاكف تشاغاطاي قليتش.

وكان رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألطون قد أعلن في منشور على "إكس" أن الجولة الآسيوية للرئيس أردوغان ستشمل ماليزيا وإندونيسيا وباكستان، وستستمر من 10 إلى 13 فبراير/شباط الجاري. وأوضح ألطون أن هذه الجولة تأتي استجابة لدعوات تلقاها الرئيس أردوغان لزيارة الدول الثلاث، وأن المحادثات خلال الزيارة ستتناول مختلف جوانب العلاقات الثنائية مع هذه الدول.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
تفاصيل الضربة الأمريكية المفاجئة على إيران.. الخداع والسرية في "مطرقة منتصف الليل"
إيران تستهدف قواعد أمريكية في قطر والعراق.. الدوحة تدين "انتهاك سيادتها" وتحتفظ بحق الرد
أمين عام الناتو يحذّر من امتلاك إيران للسلاح النووي وسط التصعيد العسكري مع إسرائيل
بعثة للأمم المتحدة: بعض هجمات إسرائيل على إيران قد تخالف مبادئ القانون الدولي
تل أبيب تعلن اعتقال إسرائيلي يعمل لصالح طهران وإيران توقف جاسوساً "أوروبياً" يعمل لصالح الاحتلال
إيران تلوّح بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد غارات أمريكية على منشآتها النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع أضراراً جسيمة في منشأة فوردو الإيرانية بعد القصف الأمريكي
روسيا تعلن إسقاط 16 مسيّرة أوكرانية.. وكييف تتهم موسكو بقتل مدنيين إثر هجمات بالصواريخ
ترمب يخالف إدارته ويعلن نجاح الضربات على إيران ويناقش مع ستارمر إعادة طهران إلى المفاوضات
عراقجي يؤكد من موسكو حق إيران في الدفاع عن نفسها ويعقد مباحثات "حاسمة" مع بوتين
هجوم صاروخي جديد على تل أبيب.. ونتنياهو يتحدث عن حصيلة القتلى الإسرائيليين
إسرائيل تهاجم أهدافاً إيرانية جديدة.. وطهران تُسقط مسيّرة وتدين عدوان واشنطن على أراضيها بمجلس الأمن
دول عربية تُدين العدوان الأمريكي على إيران وتطالب بوقف التصعيد
"إعلان إسطنبول".. دعم موحَّد لإيران وفلسطين وسوريا ورفض شامل للعدوان الإسرائيلي
إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة العدوان الأمريكي وتحمّل واشنطن المسؤولية عن دعم "مجرم حرب"
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us