سياسة
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رئيس وزراء ماليزيا: تركيا أصبحت قوة جيوسياسية بفضل تعزيز وعيها الوطني
أكد رئيس وزراء ماليزيا، أنور إبراهيم، اليوم الاثنين، أن تركيا أصبحت قوة جيوسياسية بارزة بعد أن عززت من وعيها الوطني وكرامتها بشكل كبير.
رئيس وزراء ماليزيا: تركيا أصبحت قوة جيوسياسية بفضل تعزيز وعيها الوطني
رئيس وزراء ماليزيا أنور إبراهيم مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان / صورة: AA
10 فبراير 2025

جاء ذلك خلال كلمته ضمن مراسم منح جامعة ملايا الدكتوراه الفخرية للرئيس التركي رجب طيب أردوغان في العاصمة الإدارية لماليزيا، بوتراجاي.

وأعرب أنور عن شكره لأردوغان على اهتمامه الكبير بتعزيز العلاقات بين تركيا وماليزيا، مشيراً إلى الزيادة الملحوظة في الاستثمارات التركية في مجالات تكنولوجيا الفضاء والذكاء الصناعي.

وأشار إلى أن تركيا قد تحررت من قيود الماضي، وأن شعبها أتيحت له الفرصة للمضي قدماً بثقة نحو المستقبل. وأضاف أن تركيا أصبحت قوة جيوسياسية بفضل تعزيز وعيها الوطني وكرامتها.

كما وصف مسيرة الرئيس أردوغان السياسية بأنها "تحدٍّ كبير"، مؤكداً أن تركيا أصبحت أقوى من أي وقت مضى بفضل جهود وإنجازات الرئيس أردوغان.

وكان الرئيس أردوغان قد وصل إلى ماليزيا يوم الاثنين في زيارة رسمية ضمن جولة آسيوية تشمل إندونيسيا وباكستان.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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