سياسة
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"القسام" تعلن تأجيل تسليم الأسرى حتى التزام الاحتلال كل بنود الاتفاق
أعلنت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم الاثنين، تأجيل تسليم الأسرى الإسرائيليين المقرر الإفراج عنهم السبت المقبل إلى إشعار آخر، جراء انتهاكات تل أبيب لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
"القسام" تعلن تأجيل تسليم الأسرى حتى التزام الاحتلال كل بنود الاتفاق
أبو عبيدة الناطق العسكري باسم كتائب القسام / صورة: AA 
10 فبراير 2025

جاء ذلك وفق بيان صادر عن متحدث الكتائب أبو عبيدة، عبر منصة تليغرام.

وقال أبو عبيدة: "راقبت قيادة المقاومة خلال الأسابيع الثلاثة الماضية انتهاكات العدو (الإسرائيلي) وعدم التزامه بنود الاتفاق؛ من تأخير عودة النازحين إلى شمال قطاع غزة، واستهدافهم بالقصف وإطلاق النار في مختلف مناطق القطاع، وعدم إدخال المواد الإغاثية بأشكالها كافة بحسب ما اتفق عليه، في حين نفذت المقاومة كل ما عليها من التزامات".

وأضاف: "وعليه سيُؤجل تسليم الأسرى الصهاينة (الإسرائيليين) الذين كان من المقرر الإفراج عنهم يوم السبت القادم حتى إشعار آخر (لم يحدده)، ولحين التزام الاحتلال وتعويض استحقاق الأسابيع الماضية وبأثر رجعي".

وختم أبو عبيدة بيانه بالقول: "نؤكد التزامنا بنود الاتفاق ما التزمها الاحتلال".

وبدأ في 19 يناير/كانون الثاني الماضي سريان هذا الاتفاق، وهو يتضمن 3 مراحل تستمر كل منها 42 يوماً، ويجري في الأولى التفاوض لبدء المرحلة الثانية، بوساطة قطر ومصر ودعم الولايات المتحدة.

ورغم وقف إطلاق النار، يطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي بشكل شبه يومي النار عبر مسيّراته صوب فلسطينيين في مناطق مختلفة من القطاع، ما يسقط شهداء وجرحى، بينهم أطفال ومسنّون.

تدهور الأوضاع الإنسانية

إنسانياً، أكد رئيس المكتب الإعلامي الحكومي بقطاع غزة سلامة معروف، الجمعة، أنه رغم مرور 20 يوماً على الاتفاق فإن الأوضاع الإنسانية الكارثية بالقطاع ما زالت تتدهور بشكل خطير بسبب المماطلة الإسرائيلية في تنفيذ الاتفاق.

وأوضح معروف، خلال مؤتمر صحفي بمدينة غزة، أن "الاتفاق ينص على إدخال 600 شاحنة مساعدات يومياً، بينها 50 شاحنة وقود، وتوفير 60 ألف وحدة متنقلة وإدخال 200 ألف خيمة، والمولدات الكهربائية وألواح الطاقة الشمسية والبطاريات ومعدات إزالة الأنقاض وإعادة تأهيل المرافق الصحية والمخابز والبنية التحتية".

وأوضح أن حجم المساعدات التي دخلت القطاع منذ 19 يناير/كانون الثاني لم تتجاوز 8 آلاف و500 شاحنة من أصل 12 ألف شاحنة كان يفترض دخولها، وأغلبها تحمل طروداً غذائية وخضاراً وفواكه وسلعاً ثانوية على حساب الاحتياجات الأخرى، ما يعني تلاعباً واضحاً بالاحتياجات وأولويات الإغاثة والإيواء.

وبيّن معروف أن ما دخل من الخيام لا يتجاوز 10% من الاحتياج المطلوب، فيما لم تدخل إسرائيل أي بيت متنقل إلى الآن، بحسب معروف.

وهو ما يؤكد تقارير إسرائيلية تتحدث عن أن حكومة بنيامين نتنياهو تمنع سبل عودة الحياة إلى القطاع من أجل إجبار الفلسطينيين على تركه، وهو ما ينسجم مع مخطط الرئيس الأمريكي دونالد ترمب للاستيلاء على غزة وإبعاد الفلسطينيين عنها.

وبدعم أمريكي، ارتكبت إسرائيل بين 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 و19 يناير/كانون الثاني 2025، إبادة جماعية بغزة، خلّفت نحو 160 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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