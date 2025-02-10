سياسة
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الشرع: الفلسطينيون أعطوا درساً في التمسك بالأرض لأكثر من 80 عاماً
أكد الرئيس السوري أحمد الشرع، الاثنين، أنه "ليس من الحكمة والأخلاق البشرية والسياسية أن يتصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، لإخراج الفلسطينيين في قطاع غزة من أرضهم"، مشيراً إلى أن الفلسطينيين أعطوا درساً في التمسك بالأرض لأكثر من 80 عاماً.
الشرع: الفلسطينيون أعطوا درساً في التمسك بالأرض لأكثر من 80 عاماً
الشرع: ليس من الأخلاق أن يتصدر ترمب لإخراج الفلسطينيين في غزة من أرضهم / صورة: The Rest Is Politics
10 فبراير 2025

ورأى الشرع في مقابلة البودكاست السياسي البريطاني "THE REST IS POLITICS"، دعوة ترمب لتهجير فلسطيني غزة "جريمة كبيرة جداً، لا يمكن أن تحدث، ولن تنجح لأنه ليست هناك قوة في العالم يمكنها أن تجبر أهل أرض على أن يهجروا أرضهم".

وشدد على أن الفلسطينيين في غزة "تحمّلوا العذاب والقتل والدمار على مدار 15 شهراً من حرب الإبادة الإسرائيلية، ولم يقبلوا الخروج من أرضهم"، وقال: "لأكثر من 80 عاماً، كانت هناك محاولات لإخراج الفلسطينيين من أرضهم، لكنهم أعطوا درساً هو التمسك بالأرض".

وفي 4 فبراير/شباط الجاري، كشف ترمب خلال مؤتمر صحفي جمعه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في البيت الأبيض، عزم بلاده على الاستيلاء على غزة بعد تهجير كامل سكانها من الفلسطينيين إلى دول أخرى.

والاثنين، قال الرئيس الأمريكي، في مقابلة مع قناة فوكس نيوز، إن خطته لن تتضمن حق الفلسطينيين في العودة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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