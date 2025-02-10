ورأى الشرع في مقابلة البودكاست السياسي البريطاني "THE REST IS POLITICS"، دعوة ترمب لتهجير فلسطيني غزة "جريمة كبيرة جداً، لا يمكن أن تحدث، ولن تنجح لأنه ليست هناك قوة في العالم يمكنها أن تجبر أهل أرض على أن يهجروا أرضهم".

وشدد على أن الفلسطينيين في غزة "تحمّلوا العذاب والقتل والدمار على مدار 15 شهراً من حرب الإبادة الإسرائيلية، ولم يقبلوا الخروج من أرضهم"، وقال: "لأكثر من 80 عاماً، كانت هناك محاولات لإخراج الفلسطينيين من أرضهم، لكنهم أعطوا درساً هو التمسك بالأرض".

وفي 4 فبراير/شباط الجاري، كشف ترمب خلال مؤتمر صحفي جمعه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في البيت الأبيض، عزم بلاده على الاستيلاء على غزة بعد تهجير كامل سكانها من الفلسطينيين إلى دول أخرى.

والاثنين، قال الرئيس الأمريكي، في مقابلة مع قناة فوكس نيوز، إن خطته لن تتضمن حق الفلسطينيين في العودة.