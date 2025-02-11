سياسة
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ترمب: يجب إلغاء وقف إطلاق النار في غزة السبت إذا لم يُسلَّم "الرهائن"
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، الاثنين، إنه يجب إلغاء اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة إذا لم تجرِ إعادة جميع المحتجزين الإسرائيليين بحلول ظهر يوم السبت، وهدد بأنه سيمسح لـ"أبواب الجحيم بأن تنفتح على مصراعيها".
ترمب: يجب إلغاء وقف إطلاق النار في غزة السبت إذا لم يُسلَّم "الرهائن"
ترمب: قد أتحدث مع نتنياهو بشأن اعتبار السبت موعداً نهائياً لتسليم الرهائن / صورة: AFP
11 فبراير 2025

وأضاف ترمب للصحفيين في البيت الأبيض أنّه يتعيّن على تل أبيب أن "تُلغي" اتفاق وقف إطلاق النار الساري في قطاع غزة منذ 19 يناير/كانون الثاني إذا لم تُفرج حركة حماس عن جميع المحتجزين لديها بحلول ظهر السبت المقبل.

وقال: "قد أتحدث مع نتنياهو بشأن اعتبار السبت موعداً نهائياً" لتسليم الرهائن.

من ناحية أخرى، أعلن الرئيس الأمريكي أنّ بلاده قد تقطع المساعدات عن مصر والأردن إذا لم يقبلا باستقبال فلسطينيي غزة الذين يعتزم ترحيلهم من القطاع، وهو أمر يرفضه حتى الآن هذان البلدان.

واقترح ترمب خطة غير مسبوقة لغزة تقوم على تهجير جميع سكّان القطاع لكي تسيطر عليه الولايات المتحدة من أجل تطويره عقارياً.

وبموجب خطة ترمب يتعيّن على مصر والأردن خصوصاً استقبال هؤلاء الغزيين، لكنّ مصر جدّدت، الاثنين، عقب لقاء بين وزير خارجيتها بدر عبد العاطي ونظيره الأمريكي ماركو روبيو، في واشنطن، تمسّكها بـ"موقفها الرافض المساس" بحقوق الشعب الفلسطيني، بما فيها "حق تقرير المصير، والبقاء على الأرض والاستقلال".

وفي 4 فبراير/شباط الجاري، كشف ترمب، خلال مؤتمر صحفي جمعه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في البيت الأبيض، عزم بلاده على الاستيلاء على غزة بعد تهجير كامل سكانها من الفلسطينيين إلى دول أخرى.

والاثنين، قال الرئيس الأمريكي، في مقابلة مع قناة فوكس نيوز، إن خطته لن تتضمن حق الفلسطينيين في العودة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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