سياسة
3 دقيقة قراءة
استئناف محاكمة نتنياهو بتهم فساد بعد توقف أسبوعين
استأنفت المحكمة الإسرائيلية المركزية في مدينة تل أبيب، الاثنين، جلساتها لمحاكمة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بتهم فساد، وذلك بعد توقف أسبوعين بداعي سفره إلى الولايات المتحدة الأمريكية.
استئناف محاكمة نتنياهو بتهم فساد بعد توقف أسبوعين
نتنياهو بالمحكمة المركزية بتل أبيب 27 يناير 2025 للإدلاء بشهادته في قضية الفساد الموجهة إليه / صورة: Reuters
11 فبراير 2025

وقالت القناة "12" العبرية الخاصة: "بعد توقف استمر أسبوعين استؤنفت في المحكمة المركزية في تل أبيب محاكمة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو".

وأشارت القناة إلى أن محاكمة نتنياهو تأتي بعد مرور أسبوعين كاملين، نظراً لوجوده الأسبوع الماضي في الولايات المتحدة ولقائه الرئيس دونالد ترمب.

وذكرت القناة أن نتنياهو في بداية جلسة الاستماع لأقواله، وبعد دخوله قاعة المحكمة دون الإجابة عن أسئلة الصحفيين، قال للقضاة: "من الناحية السياسية أشعر أنني بحالة ممتازة، كنت في زيارة تاريخية وأنا راضٍ للغاية. ومن الناحية الطبية، كان أسبوعاً صعباً وشاقّاً، وأنا أتناول المضادات الحيوية".

وأفادت القناة بأن جلسة اليوم الاثنين، هي المرة الثامنة التي يَمْثل فيها نتنياهو أمام المحكمة منذ 10 ديسمبر/كانون الأول 2024.

ونهاية ديسمبر/كانون الأول 2024 خضع نتنياهو لعملية استئصال البروستاتا، ما تسبب في تغيّبه عن المثول أمام المحكمة لجلستين متتاليتين بطلب منه لأسباب مرضية.

وفي 24 يناير/كانون الثاني الماضي، طلب نتنياهو مجدداً تأجيل مثوله أمام المحكمة متذرّعاً بوضعه الصحي، ولكن المحكمة رفضت طلبه لتستأنف محاكمته في 27 من الشهر ذاته.

ويواجه نتنياهو اتهامات بالفساد والرشوة وإساءة الأمانة في 3 ملفات فساد معروفة بالملفات "1000" و"2000" و"4000" الأكثر خطورة، وقدم المستشار القضائي للحكومة السابق أفيخاي مندلبليت، لائحة الاتهام المتعلقة بها نهاية نوفمبر/تشرين الثاني 2019.

ويتعلق "الملف 1000" بحصول نتنياهو وأفراد من عائلته على هدايا ثمينة من رجال أعمال أثرياء، مقابل تقديم تسهيلات ومساعدات لتلك الشخصيات في مجالات مختلفة.

كما يُتهم في "الملف 2000" بالتفاوض مع أرنون موزيس، ناشر صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية الخاصة، للحصول على تغطية إعلامية إيجابية.

في حين تتعلق الاتهامات في "الملف 4000" بتقديم تسهيلات للمالك السابق لموقع "واللا" الإخباري الإسرائيلي شاؤول إلوفيتش، الذي كان أيضاً مسؤولاً في شركة "بيزك" للاتصالات، مقابل تغطية إعلامية إيجابية.

وبدأت محاكمة نتنياهو عن هذه القضايا عام 2020، وما زالت مستمرة، وهو يُنكرها مدَّعياً أنها "حملة سياسية تهدف إلى الإطاحة به".

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us