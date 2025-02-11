سياسة
2 دقيقة قراءة
مستثمرون بقيادة ماسك يعرضون 97 مليار دولار لشراء "OpenAI"
أفادت وسائل إعلام أمريكية أمس الاثنين، بأن مجموعة مستثمرين بقيادة إيلون ماسك تعتزم شراء المنظمة غير الربحية المالكة لشركة "OpenAI"، في خطوة تؤشر على أن رئيس شركة تسلا لم يقل كلمته الأخيرة في النزاع الدائر بينه وبين مبتكر "تشات جي بي تي".
مستثمرون بقيادة ماسك يعرضون 97 مليار دولار لشراء "OpenAI"
مستثمرون بقيادة ماسك يعرضون شراء "أوبن إيه آي" وسط توترات مع الرئيس التنفيذي سام ألتمان   / صورة: AP
11 فبراير 2025

وحسب صحيفة "وول ستريت جورنال"، فقد عرض الكونسورتيوم على مجلس إدارة المنظمة الاثنين، مبلغ 97.4 مليار دولار للاستحواذ عليها.

وهذا العرض غير المرغوب فيه يأتي في الوقت الذي يحاول فيه سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لشركة "OpenAI"، جمع أموال وتحويل شركته الناشئة إلى شركة ربحية.

وسارع ألتمان إلى رفض هذا العرض، وكتب على منصة إكس، المملوكة لماسك الحليف الوثيق للرئيس دونالد ترمب: "كلّا، شكراً، لكنّنا سنشتري تويتر مقابل 9.74 مليار دولار إذا أردتَ".

وكان ماسك اشترى منصة تويتر للتواصل الاجتماعي بـ44 مليار دولار وغيّر اسمها إلى إكس.

وردّ ماسك، أغنى رجل في العالم، على ألتمان بكلمة واحدة وكتب على إكس: "محتال".

وعلى الرغم من أنه أحد مؤسسي شركة "OpenAI" في 2015، فإن ماسك يهاجم باستمرار ألتمان ويتهمه، خصوصاً بتحريف المهمة الأساسية للشركة الناشئة وهي تطوير الذكاء الصناعي بطريقة معقولة.

ومنذ غادر ماسك "OpenAI" في 2018 أصبحت كبرى الشركات الناشئة في مجال الذكاء الصناعي.

وماسك هو أيضاً أحد الأطراف المنخرطة في سباق الذكاء الصناعي، ولا سيّما من خلال شركته الناشئة المتخصصة في الذكاء الصناعي، "إكس إيه آي"، التي أسسها في 2023.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us