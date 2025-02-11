سياسة
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حاكمة نيويورك تحظر نموذج الذكاء الصناعي الصيني "ديب سيك" عن أجهزة الحكومة
قررت ولاية نيويورك الأمريكية حظر استخدام نموذج الذكاء الصناعي "ديب سيك"، الذي طورته شركة صينية، على الأجهزة الحكومية بسبب مخاوف أمنية.
حاكمة نيويورك تحظر نموذج الذكاء الصناعي الصيني "ديب سيك" عن أجهزة الحكومة
نموذج الذكاء الصناعي 'ديب سيك' / Others
11 فبراير 2025

وأعلنت حاكمة نيويورك، كاثي هوكول، مساء الاثنين، أنه سيُمنع موظفو الحكومة في الولاية من تحميل تطبيق "ديب سيك" على الأجهزة والشبكات التابعة للمؤسسات العامة.

وأوضحت هوكول، في بيان، أن المخاوف تتعلق بتخزين "ديب سيك" بيانات المستخدمين وإمكانية الوصول إلى أسرار تقنية حساسة. وأضافت: "أولويتنا هي حماية السلامة العامة، وسنواصل العمل على تأمين سكان نيويورك من التهديدات الأجنبية والمحلية".

وكانت شركة "ديب سيك" قد أطلقت في 20 يناير/كانون الثاني 2025 نموذج الذكاء الصناعي في الصين بتكلفة منخفضة واستخدام عدد قليل من الرقائق مقارنة بشركات الذكاء الصناعي الأخرى. وحقق النموذج انتشاراً واسعاً في وقت قصير، متفوقاً على تطبيق "تشات جي بي تي" الأمريكي ليصبح الأكثر استخداماً عالمياً.

وأثار إطلاق هذا النموذج الصيني تساؤلات بشأن هيمنة الشركات الغربية، وبخاصة الأمريكية، على قطاع الذكاء الصناعي رغم الإنفاق الكبير الذي تُخصصه في هذا المجال.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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