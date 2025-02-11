سياسة
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من ماليزيا.. أردوغان يتهم إسرائيل بعدم تنفيذ التزاماتها ويدعو لدعم غزة
أشاد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في مؤتمر صحفي عقده مع رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم، اليوم الثلاثاء، بالعلاقات الثنائية بين تركيا وماليزيا، وطالب بتعويض الأضرار التي وقعت في غزة وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين.
من ماليزيا.. أردوغان يتهم إسرائيل بعدم تنفيذ التزاماتها ويدعو لدعم غزة
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في المؤتمر الصحفي مع رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم / صورة: AA
11 فبراير 2025

وأكد الرئيس التركي، من العاصمة الماليزية كوالالمبور التي يُجري إليها زيارة رسمية، أن إسرائيل لا توفي بالتزاماتها المتعلقة باتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة الفلسطيني، مؤكداً أن سياسة إسرائيل قائمة على المجازر واحتلال الأراضي.

وأوضح أردوغان أنه يجب على إسرائيل إنهاء احتلالها الأراضي الفلسطينية، وتعويض الأضرار التي أحدثتها فيها، موضحاً أن تركيا أرسلت نحو 100 سفينة من المساعدات إلى غزة وتعمل على إرسال المزيد.

وشدد على ضرورة إقامة دولة فلسطين المستقلة ذات السيادة والمتكاملة جغرافياً على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

ودعا أردوغان الدول الأعضاء في رابطة "آسيان" إلى التعاون من أجل توفير المساعدات الإنسانية اللازمة لغزة.

وفي ما يخص العلاقات الثنائية بين تركيا وماليزيا، ذكر أردوغان أن البلدين قررا رفع حجم تبادلهما التجاري إلى 10 مليارات دولار.

وقال: "سنشكِّل لجنة الشراكة الاستراتيجية العليا بين تركيا وماليزيا لتعزيز التعاون بين البلدين".

ولفت إلى تعزيز إطارات الشراكة في التعليم بين تركيا وماليزيا، وأضاف: "مصممون على توطيد أواصر الأخوّة مع إخواننا الماليزيين".

من جانبه، شدد رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم على عزم بلاده التعاون مع تركيا في المجالات كافة.

وأشاد بالدعم التركي الإنساني الكبير لقطاع غزة، موضحاً أنهم يواصلون العمل مع أنقرة والدوحة والقاهرة من أجل غزة.

والثلاثاء، شارك أردوغان وإبراهيم، في اجتماع على مستوى الوفود في كوالالمبور.

وأمس الاثنين، وصل أردوغان إلى ماليزيا في زيارة رسمية يرافقه خلالها وزراء الخارجية هاكان فيدان، والطاقة والموارد الطبيعية ألب أرسلان بيرقدار، والدفاع يشار غولر، والصناعة والتكنولوجيا محمد فاتح كاجر، والزراعة والغابات إبراهيم يوماقلي، والتجارة عمر بولاط.

كما يضم الوفد رئيس مؤسسة الصناعات الدفاعية التركية خلوق غورغون، ورئيس مجلس حكماء منظمة الدول التركية بن علي يلدريم، ورئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألطون، ومستشار أردوغان لشؤون السياسة الخارجية والأمن عاكف تشاغطاي قليتش.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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