سياسة
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قتلى ومصابون في هجوم انتحاري على مصرف شمالي أفغانستان
نفذ انتحاري هجوماً في مدينة قندوز شمال أفغانستان صباح الثلاثاء، أسفر عن مقتل خمسة أشخاص، بينهم مدنيون وأفراد من قوات أمن طالبان كانوا يحرسون مصرفاً في المدينة.
قتلى ومصابون في هجوم انتحاري على مصرف شمالي أفغانستان
هجوم انتحاري على مصرف شمال أفغانستان / Others
11 فبراير 2025

وأفاد الناطق باسم الشرطة المحلية، جمعة الدين خاكسار، أن الهجوم أسفر أيضاً عن إصابة سبعة آخرين. ووقع الهجوم عندما فجَّر الانتحاري نفسه باستخدام متفجرات محلية الصنع، بينما لم تُعلن جهة مسؤوليتها عن الحادث حتى الآن.

وأوضح خاكسار أن بين القتلى مدنيين وموظفين حكوميين وأفراداً من قوات أمن طالبان. وأشار إلى أن قيادة شرطة قندوز تعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية لكشف الجهة المسؤولة عن الهجوم ومحاسبتها.

يُذكر أن هجوماً انتحارياً مماثلًا وقع في مارس/آذار من العام الماضي في قندهار، وأسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص إثر تفجير قنبلة خارج مصرف، وقد تبنَّى تنظيم داعش الإرهابي الهجوم.

ورغم انخفاض عدد الهجمات والانفجارات في أفغانستان منذ استيلاء حركة طالبان على السلطة في أغسطس/آب 2021، فإن تهديدات الجماعات المسلحة، بما في ذلك تنظيم الدولة الإسلامية، ما زالت قائمة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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