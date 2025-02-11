سياسة
2 دقيقة قراءة
اتفاق يسمح بتدفق الغاز الطبيعي من تركمانستان إلى تركيا اعتباراً من 1 مارس
أعلن وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار اليوم الثلاثاء، توقيع شركة "بوتاش" التركية وشركة "تركمان غاز" التركمانستانية اتفاقاً يسمح بوصول الغاز من تركمانستان إلى تركيا.
اتفاق يسمح بتدفق الغاز الطبيعي من تركمانستان إلى تركيا اعتباراً من 1 مارس
أنابيب الغاز التركية التابعة لشركة "بوتاش" / صورة: botas
11 فبراير 2025

وأشار بيرقدار في منشور على صفحته الرسمية بمنصة "إكس"، إلى أن الاتفاق جاء تكليلاً لمذكرة تفاهم وُقِّعت بين البلدين لتطوير تعاونهما في مجال الغاز الطبيعي في مارس/آذار الماضي بمدينة أنطاليا جنوبي تركيا، في حضور الرئيس رجب طيب أردوغان ورئيس مجلس الشعب التركمانستاني قربانقلي بردي محمدوف.

وأوضح الوزير التركي أنه من المقرر أن يبدأ تدفق الغاز وفق الاتفاق، اعتباراً من 1 مارس/آذار 2025، مشيراً إلى أنها "خطوة تاريخية" في تعزيز التعاون الطاقي بين البلدين.

وفي يوليو/تموز 2024، زار وزير الطاقة التركي تركمانستان، إذ أكد الإرادة السياسية الجادة لدى البلدين لتحقيق هذا المشروع، معرباً عن أمله في أن يتحقق الاتفاق الذي بدأ منذ عام 1998 قريباً.

ونتيجة لتلك الزيارات والتفاهمات، وُضعت الأسس الفنية والقانونية لنقل الغاز بين البلدين. ومن خلال التعاون بين "بوتاش" و"تركمان غاز"، يُطلق عهد جديد في تعزيز أمن الطاقة في تركيا والمنطقة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
تفاصيل الضربة الأمريكية المفاجئة على إيران.. الخداع والسرية في "مطرقة منتصف الليل"
إيران تستهدف قواعد أمريكية في قطر والعراق.. الدوحة تدين "انتهاك سيادتها" وتحتفظ بحق الرد
أمين عام الناتو يحذّر من امتلاك إيران للسلاح النووي وسط التصعيد العسكري مع إسرائيل
بعثة للأمم المتحدة: بعض هجمات إسرائيل على إيران قد تخالف مبادئ القانون الدولي
تل أبيب تعلن اعتقال إسرائيلي يعمل لصالح طهران وإيران توقف جاسوساً "أوروبياً" يعمل لصالح الاحتلال
إيران تلوّح بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد غارات أمريكية على منشآتها النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع أضراراً جسيمة في منشأة فوردو الإيرانية بعد القصف الأمريكي
روسيا تعلن إسقاط 16 مسيّرة أوكرانية.. وكييف تتهم موسكو بقتل مدنيين إثر هجمات بالصواريخ
ترمب يخالف إدارته ويعلن نجاح الضربات على إيران ويناقش مع ستارمر إعادة طهران إلى المفاوضات
عراقجي يؤكد من موسكو حق إيران في الدفاع عن نفسها ويعقد مباحثات "حاسمة" مع بوتين
هجوم صاروخي جديد على تل أبيب.. ونتنياهو يتحدث عن حصيلة القتلى الإسرائيليين
إسرائيل تهاجم أهدافاً إيرانية جديدة.. وطهران تُسقط مسيّرة وتدين عدوان واشنطن على أراضيها بمجلس الأمن
دول عربية تُدين العدوان الأمريكي على إيران وتطالب بوقف التصعيد
"إعلان إسطنبول".. دعم موحَّد لإيران وفلسطين وسوريا ورفض شامل للعدوان الإسرائيلي
إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة العدوان الأمريكي وتحمّل واشنطن المسؤولية عن دعم "مجرم حرب"
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us