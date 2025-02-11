جاء ذلك في بيان مشترك من 36 مادة نشرته دائرة الاتصال بالرئاسة التركية، اليوم الثلاثاء، بمناسبة الزيارة الرسمية التي أجراها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى ماليزيا.

ودعا أردوغان ورئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم المجتمع الدولي إلى الالتزام بالقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

وأكد الزعيمان دعمهما لحل الدولتين على أساس حدود ما قبل عام 1967، والقدس الشرقية عاصمة لفلسطين، كما دعوا جميع الأطراف إلى الحوار والتعاون الهادف لضمان السلام والاستقرار المستدامين في المنطقة، مشددَين على ضرورة إسهام المجتمع الدولي في جهود إعادة الإعمار في غزة.

وعلى صعيد متصل، أكد أردوغان وإبراهيم التزامهما بمبادئ منظمة التعاون الإسلامي وأهدافها، وتصميمهما المشترك على حماية وصيانة المصالح المشتركة لمنظمة التعاون الإسلامي.

وشددا على توحيد جهود الدول الأعضاء لمعالجة المشكلات العاجلة التي تواجه الأمة الإسلامية بصورة مشتركة، لا سيما تخفيف المعاناة التي تفرضها إسرائيل على الشعب الفلسطيني.

وفي إطار الاحتفال بالذكرى الستين للعلاقات الدبلوماسية، قررت تركيا وماليزيا تعزيز آليات الحوار في مجالات رئيسية مثل التعاون السياسي والدبلوماسي، والتجارة والاستثمار، والتعاون الدفاعي والأمني والأبحاث والعلوم والتكنولوجيا والتعاون التقني والطاقة.

واتفق الطرفان على عقد الاجتماع الأول للجنة المشتركة على مستوى وزراء الخارجية في وقت مناسب، كمنتدى رئيسي لتحديد ورصد الأجندة الثنائية الاستراتيجية وكذلك مراجعة القضايا الإقليمية والدولية.

كما اتفق الزعيمان على إنشاء مجلس استراتيجي رفيع المستوى، سيجري الاتفاق على تفاصيله بشكل متبادل في الفترة المقبلة.

وفي وقت سابق الثلاثاء، وقَّعت أنقرة وكوالالمبور، 11 اتفاقية ومذكرات تفاهم في عدة مجالات، بحضور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ورئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم.

وعقب الاجتماعات الفردية والمشتركة بين وفدي البلدين في العاصمة كوالالمبور، أُقيمت مراسم توقيع اتفاقيات متنوعة.

وتمحورت الاتفاقيات حول مجالات الطاقة والتجارة والصناعات الدفاعية وأنظمة الاتصالات والأبحاث العلمية والتكنولوجية وإدارة الكوارث والطوارئ، إضافةً إلى مذكرة تفاهم بين وكالة الأناضول ووكالة الأنباء الوطنية الماليزية.

ويرافق الرئيس التركي في زيارته عقيلته أمينة أردوغان، ووزراء الخارجية هاكان فيدان، والطاقة والموارد الطبيعية ألب أرسلان بيرقدار، والدفاع يشار غولر، والصناعة والتكنولوجيا محمد فاتح كاجر، والزراعة والغابات إبراهيم يوماقلي، والتجارة عمر بولاط.

كذلك يرافق أردوغان رئيس مجلس حكماء منظمة الدول التركية بن علي يلدريم، وكبير مستشاري الرئيس للسياسة الخارجية والأمن عاكف تشاغاطاي قليتش.