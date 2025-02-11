سياسة
3 دقيقة قراءة
تركيا تعلن رفع قيود التصدير والاستيراد مع سوريا
أعلنت وزارة التجارة التركية، اليوم الثلاثاء، إلغاءها قيوداً كانت قد فرضتها على سوريا خلال عهد النظام المخلوع، لتصبح الحركة التجارية مع البلد الجار طبيعية، كغيره من البلدان الأخرى من جميع الجوانب.
تركيا تعلن رفع قيود التصدير والاستيراد مع سوريا
تركيا ترفع قيود التصدير والاستيراد مع سوريا / صورة: AA Archive
11 فبراير 2025

وأفاد بيان للوزارة، الثلاثاء، بإلغاء لوائح القيود التي كانت مفروضة على الصادرات وعمليات العبور (الترانزيت) عبر منطقة الجمارك التركية، إلى سوريا.

وأكد البيان أنه بموجب خريطة طريق وُضعت بين أنقرة والإدارة السورية الجديدة، أُلغي التعميم رقم 2021/12 المتعلق بالخدمات الجمركية الخاصة بالتجارة البينية بين تركيا وسوريا، بعد أن كان سارياً خلال فترة النظام المخلوع.

وأضاف أنه جرى إصدار تعميم جديد بتاريخ 8 فبراير/شباط الجاري يحمل رقم 2025/4، سيكون هو المعيار في تنظيم التجارة بين تركيا وسوريا.

وينص التعميم الجديد على إلغاء لوائح القيود المفروضة على الصادرات من خلال منطقة الجمارك التركية إلى سوريا، وكذلك عمليات العبور (الترانزيت).

وبموجب هذا ستخضع البضائع المصدّرة من سوريا إلى تركيا أو المرسلة عبرها بالترانزيت لنفس الشروط المطبَّقة على الدول الأخرى، وذلك عبر المعابر الحدودية البرية المفتوحة حالياً بين البلدين.

التعميم الجديد ينص أيضاً على السماح بعبور البضائع (ترانزيت) من سوريا إلى دول أخرى عبر تركيا، باستثناء الخردة المعدنية.

كما جرى تطبيع إجراءات الاستيراد من سوريا، وإلغاء لوائح السلع الخاضعة للإذن قبل الاستيراد، التي كانت مدرجة ضمن التعميم الملغى.

وأفاد البيان بأن نظام الاستيراد بين سوريا وتركيا بات يتماشى مع نظام التجارة الخارجية الحالي لتركيا.

واختُتم البيان بالقول: "بعبارة أخرى، فإن السلع المستوردة من سوريا ستخضع لنفس الشروط المفروضة على الدول الأخرى، سواء من حيث لوائح الاستيراد، أو إجراءات مراقبة سلامة المنتجات، أو الرسوم الجمركية".

وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلنت الهيئة العامة للمنافذ السورية، رفع تركيا القيود المفروضة على تصدير البضائع والمنتجات السورية.

ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" عن مدير العلاقات في هيئة المنافذ مازن علوش، قوله: "أثمرت جلسات ومباحثات الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية ووزارة التجارة التركية، قرار رفع القيود المفروضة على تصدير البضائع والمنتجات السورية إلى داخل الأسواق التركية، إلى جانب فتح أراضيها لإعادة تفعيل حركة تصدير البضائع (ترانزيت) إلى الدول الأجنبية".

وأضاف أن "الهيئة تتقدم بالشكر والامتنان لوزير التجارة التركي (عمر بولاط) على قرار رفع القيود الذي يعكس عمق العلاقات التجارية بين البلدين، ما يسهم في تعزيز التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري المشترك على أمل استمرار العمل المثمر بين المؤسسات لتحقيق مزيد من التقدم والازدهار".

​​وفي 8 ديسمبر/كانون الأول 2024، بسطت فصائل سورية سيطرتها على دمشق، منهيةً 61 عاماً من نظام حزب البعث الدموي، و53 سنة من حكم عائلة الأسد، فيما أعلنت الإدارة السورية الجديدة في 29 يناير/كانون الثاني الماضي، تعيين أحمد الشرع رئيساً للبلاد خلال المرحلة الانتقالية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
تفاصيل الضربة الأمريكية المفاجئة على إيران.. الخداع والسرية في "مطرقة منتصف الليل"
إيران تستهدف قواعد أمريكية في قطر والعراق.. الدوحة تدين "انتهاك سيادتها" وتحتفظ بحق الرد
أمين عام الناتو يحذّر من امتلاك إيران للسلاح النووي وسط التصعيد العسكري مع إسرائيل
بعثة للأمم المتحدة: بعض هجمات إسرائيل على إيران قد تخالف مبادئ القانون الدولي
تل أبيب تعلن اعتقال إسرائيلي يعمل لصالح طهران وإيران توقف جاسوساً "أوروبياً" يعمل لصالح الاحتلال
إيران تلوّح بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد غارات أمريكية على منشآتها النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع أضراراً جسيمة في منشأة فوردو الإيرانية بعد القصف الأمريكي
روسيا تعلن إسقاط 16 مسيّرة أوكرانية.. وكييف تتهم موسكو بقتل مدنيين إثر هجمات بالصواريخ
ترمب يخالف إدارته ويعلن نجاح الضربات على إيران ويناقش مع ستارمر إعادة طهران إلى المفاوضات
عراقجي يؤكد من موسكو حق إيران في الدفاع عن نفسها ويعقد مباحثات "حاسمة" مع بوتين
هجوم صاروخي جديد على تل أبيب.. ونتنياهو يتحدث عن حصيلة القتلى الإسرائيليين
إسرائيل تهاجم أهدافاً إيرانية جديدة.. وطهران تُسقط مسيّرة وتدين عدوان واشنطن على أراضيها بمجلس الأمن
دول عربية تُدين العدوان الأمريكي على إيران وتطالب بوقف التصعيد
"إعلان إسطنبول".. دعم موحَّد لإيران وفلسطين وسوريا ورفض شامل للعدوان الإسرائيلي
إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة العدوان الأمريكي وتحمّل واشنطن المسؤولية عن دعم "مجرم حرب"
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us