وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية (خاصة) إنه من المتوقع أن يزور ويتكوف تل أبيب والدوحة "قبل وصول وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إلى إسرائيل مساء السبت" في أول رحلة له إلى المنطقة.

كذلك، نقلت صحيفة "جيروزاليم بوست" العبرية (خاصة) عن مصدر مطلع لم تسمه، قوله: "من المقرر أن يزور ويتكوف إسرائيل في الأيام المقبلة"، دون تقديم تفاصيل أخرى.

يذكر أنه، في 29 يناير/كانون الثاني الماضي، التقى ويتكوف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال زيارته تل أبيب. ونقلت هيئة البث الإسرائيلية (رسمية)، آنذاك، أن المبعوث الأمريكي حمل رسائل من ترمب تطالب إسرائيل ببدء مفاوضات المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار.

وفي 11 يناير/كانون الثاني الماضي، مارس ويتكوف ضغوطاً شديدة على نتنياهو خلال لقاء في تل أبيب لإقناعه بتوقيع اتفاق مع حركة "حماس" يشمل وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى.

لكن الاتفاق يواجه تعقيدات جديدة جراء مماطلة حكومة نتنياهو في الإيفاء ببنوده بشكل كامل وفي بدء مفاوضات المرحلة الثانية، الأمر الذي دفع "حماس" الاثنين، إلى ربط تسليم الدفعة القادمة من المحتجزين لإسرائيل المقررة السبت المقبل، بالتزام الأخيرة تنفيذ الاتفاق وتعويض استحقاق الأسابيع الماضية بأثر رجعي.

فيما هدد ترمب بفتح ما سمّاه "أبواب الجحيم" وإلغاء اتفاق وقف إطلاق النار إذا لم يُطلق سراح جميع المحتجزين الإسرائيليين في غزة بحلول الساعة 12:00 ظهراً (10:00 ت.غ) من السبت المقبل.

كما قال نتنياهو في كلمة متلفزة أمس الثلاثاء عقب اجتماع للمجلس الوزاري المصغر (الكابينت)، إنه أصدر تعليمات للجيش مساء الاثنين بحشد القوات داخل قطاع غزة وحوله، مهدداً بأنه "إذا لم تُعِد حماس مختطفينا بحلول ظهر السبت، فسينتهي وقف إطلاق النار، وسيستأنف الجيش الإسرائيلي القتال بكامل قوته".

‏وفيما لم يحدد نتنياهو عدداً للمحتجزين الذين يطالب "حماس" بإطلاق سراحهم السبت، نقلت إذاعة جيش الاحتلال في وقت سابق من مساء أمس الثلاثاء، عن مسؤولين إسرائيليين لم تسمّهم قولهم: "إذا أفرجت حماس عن 3 مختطفين يوم السبت فإن المرحلة الأولى من الاتفاق ستستمر".

وفي 19 يناير/كانون الثاني الماضي، بدأ اتفاق لوقف إطلاق النار بقطاع غزة وتبادل أسرى ومحتجزين بين حماس وإسرائيل، يتضمن 3 مراحل تستمر كل منها 42 يوماً، ويجري خلال الأولى التفاوض لبدء الثانية والثالثة، بوساطة مصر وقطر ودعم الولايات المتحدة.

وبدعم أمريكي، ارتكبت إسرائيل بين 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 و19 يناير/كانون الثاني 2025، إبادة جماعية في غزة خلّفت أكثر من 160 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.