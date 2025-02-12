سياسة
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"خطوة نحو تحسين العلاقات".. ترمب يرحب بإفراج روسيا عن محتجز أمريكي
رحب الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، في تصريحات صحفية، أمس الثلاثاء، بالإفراج عن مواطنه مارك فوغل، الذي كان محتجزاً في روسيا بتهمة حيازة مخدرات، معن أمله أن تفتح هذه الخطوة الباب أمام "مسيرة إيجابية" بين البلدين.
"خطوة نحو تحسين العلاقات".. ترمب يرحب بإفراج روسيا عن محتجز أمريكي
الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، برفقة مارك فوغل في غرفة الاستقبال الدبلوماسي بالبيت الأبيض / صورة: AP
12 فبراير 2025

وعندما سُئل ترمب عما تنازلت عنه الولايات المتحدة مقابل إطلاق سراح فوغل، قال: "ليس الكثير"، ووصف الإفراج عنه بأنه إظهار لحسن النية من جانب الروس.

وأكد ترمب أن روسيا تعاملت بشكل جيد خلال هذه المرحلة، معرباً عن أمله أن تكون بداية لعلاقة يمكن من خلالها إنهاء الحرب في أوكرانيا ووقف معاناة الملايين.

وأضاف أن الصراع أسفر عن مقتل نحو 1.5 مليون جندي من كلا الطرفين، مشيراً إلى أهمية وقف هذه الخسائر في الأرواح.

وشدد على ضرورة إنهاء الحرب قائلاً: "أنا مهتم في المقام الأول بوقف فقدان الأرواح سواء من الجنود الأوكرانيين أو الروس، وبرأيي يجب أن نضع حداً لهذه الحرب".

ومنذ 24 فبراير/شباط 2022، تشن روسيا هجوماً عسكرياً على أوكرانيا، مشترطةً لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام إلى تحالفات عسكرية غربية، وهو ما ترفضه أوكرانيا وتعتبره تدخلاً في شؤونها الداخلية.

وكان البيت الأبيض قد أعلن في وقت سابق أن روسيا أطلقت سراح مارك فوغل، الذي كان محتجزاً منذ عام 2021. وججرى القبض على فوغل في أغسطس/آب 2021 في المطار في أثناء دخوله روسيا بتهمة حيازة المخدرات، إذ صدر حكم بسجنه لمدة 14 عاماً.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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