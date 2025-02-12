سياسة
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اليابان تطلب من أمريكا إعفاءها من الرسوم الجمركية على الصلب والألومنيوم
طلبت اليابان من الولايات المتحدة اليوم الأربعاء، إعفاءها من الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب على صادرات الصلب والألومنيوم، وفقاً لما أفاد به المتحدث باسم حكومة طوكيو، يوشيماسا هاياشي.
اليابان تطلب من أمريكا إعفاءها من الرسوم الجمركية على الصلب والألومنيوم
ميناء كواساكي قرب العاصمة اليابانية طوكيو / صورة: AP
12 فبراير 2025

وأوضح هاياشي، في مؤتمر صحفي، أن اليابان على دراية بالأمر الرئاسي بشأن الرسوم الجمركية الإضافية على الصلب والألمنيوم، وأشار إلى أن بلاده طلبت من الحكومة الأمريكية استثناءها من هذه الإجراءات. وأضاف أن الطلب قُدِّم عبر السفارة اليابانية في واشنطن في وقت مبكر من يوم الأربعاء.

وأشار هاياشي إلى أن اليابان ستدرس بعناية تفاصيل الإجراءات وتأثيرها في البلاد وستتخذ القرارات اللازمة بناءً على ذلك.

وكان ترمب قد وقَّع أمراً تنفيذياً بفرض رسوم جمركية بنسبة 25% على واردات الصلب والألومنيوم، اعتباراً من 12 مارس/آذار، مما أثار ردود فعل غاضبة على المستوى الدولي، بما في ذلك من كندا والمكسيك والاتحاد الأوروبي.

وقد فرض ترمب هذه الرسوم الجمركية خلال ولايته الأولى بهدف حماية المنتِجين الأمريكيين مما وصفه بـ"المنافسة غير العادلة"، لكن إدارة الرئيس السابق جو بايدن كانت قد استثنت اليابان من هذه الرسوم، مما سمح لها بتصدير ما يصل إلى 1.25 مليون طن من الصلب سنوياً إلى الولايات المتحدة دون دفع الرسوم الجمركية.

من جانبها، قالت وزارة التجارة الأمريكية إن هذا الإعفاء، الذي يُعرف بالحصة الجمركية، سيُلغى بموجب سياسة ترمب الأخيرة، بحيث ستظل الرسوم الجمركية على الصلب بنسبة 25%، في حين سترتفع التعرفة الجمركية على الألمنيوم من 10% إلى 25%.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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