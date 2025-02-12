سياسة
2 دقيقة قراءة
الجيش السوري يكشف شبكة لتزوير الأموال على الحدود مع لبنان
ضبط الجيش السوري منشأة كانت تستخدمها عناصر من النظام السوري السابق لطباعة أوراق نقدية مزورة، وذلك في إطار عملية أمنية على الحدود مع لبنان.
الجيش السوري يكشف شبكة لتزوير الأموال على الحدود مع لبنان
الجيش السوري يضبط منشأة لطباعة عملات مزورة على الحدود مع لبنان. / صورة: AA
12 فبراير 2025

ونفذ الجيش السوري مؤخراً عملية واسعة في منطقة القصير بريف محافظة حمص، بهدف مكافحة الأنشطة غير القانونية على الحدود مع لبنان. وأسفرت العملية عن اكتشاف شبكة من المزورين الذين كانوا يوفرون الدعم المالي لعمليات التهريب وتجارة المخدرات التي يقوم بها عناصر من النظام السابق.

وكان المزورون يستخدمون آلات حديثة لطباعة عملات أجنبية مزيفة في منطقة بريف القصير على الحدود مع لبنان. وأُتلفت العملات المزورة التي ضُبطت في المنشأة.

كما تمكنت قوات حرس الحدود التابعة لوزارة الدفاع السورية من بسط سيطرتها على المنطقة بعد أيام من الاشتباكات، لتبدأ بعدها عمليات البحث والتمشيط.

ويوم الاثنين الماضي، أعلنت السلطات السورية ضبط معامل لإنتاج المخدرات وشحنات أسلحة ضمن حملة أمنية على الحدود مع لبنان.

ووفقاً لتصريحات قائد المنطقة الغربية في إدارة الحدود، المقدم مؤيد السلامة، التي نقلتها وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، فإن الاشتباكات جرت مع عصابات التهريب المسلحة في قرى حاويك وجرماش ووادي الحوراني وأكوم السورية الواقعة على الحدود مع لبنان.

وأضاف السلامة أن الحملة كانت تهدف إلى ضبط الحدود الغربية للبلاد ومنع عمليات التهريب، وقال إن معظم عصابات التهريب على الحدود اللبنانية تتبع لحزب الله، الذي أصبح يشكل تهديداً بسبب رعايته لعمليات تهريب المخدرات والأسلحة.

وتسعى الحكومة السورية إلى تعزيز الأمن على الحدود مع لبنان ومكافحة تهريب المخدرات، وكذلك ملاحقة فلول النظام السابق الذين يستمرون في محاولة إثارة القلاقل الأمنية.

تتميز الحدود اللبنانية - السورية بتداخل جغرافي معقد، إذ تشمل جبالاً وأودية وسهولاً دون وجود علامات أو إشارات تحدد الفاصل بين البلدين.

وفي 8 ديسمبر/كانون الأول 2024 بسطت فصائل سورية سيطرتها على دمشق بعد مدن أخرى، منهية 61 عاماً من نظام حزب البعث الدموي، و53 سنة من حكم عائلة الأسد.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
تفاصيل الضربة الأمريكية المفاجئة على إيران.. الخداع والسرية في "مطرقة منتصف الليل"
إيران تستهدف قواعد أمريكية في قطر والعراق.. الدوحة تدين "انتهاك سيادتها" وتحتفظ بحق الرد
أمين عام الناتو يحذّر من امتلاك إيران للسلاح النووي وسط التصعيد العسكري مع إسرائيل
بعثة للأمم المتحدة: بعض هجمات إسرائيل على إيران قد تخالف مبادئ القانون الدولي
تل أبيب تعلن اعتقال إسرائيلي يعمل لصالح طهران وإيران توقف جاسوساً "أوروبياً" يعمل لصالح الاحتلال
إيران تلوّح بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد غارات أمريكية على منشآتها النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع أضراراً جسيمة في منشأة فوردو الإيرانية بعد القصف الأمريكي
روسيا تعلن إسقاط 16 مسيّرة أوكرانية.. وكييف تتهم موسكو بقتل مدنيين إثر هجمات بالصواريخ
ترمب يخالف إدارته ويعلن نجاح الضربات على إيران ويناقش مع ستارمر إعادة طهران إلى المفاوضات
عراقجي يؤكد من موسكو حق إيران في الدفاع عن نفسها ويعقد مباحثات "حاسمة" مع بوتين
هجوم صاروخي جديد على تل أبيب.. ونتنياهو يتحدث عن حصيلة القتلى الإسرائيليين
إسرائيل تهاجم أهدافاً إيرانية جديدة.. وطهران تُسقط مسيّرة وتدين عدوان واشنطن على أراضيها بمجلس الأمن
دول عربية تُدين العدوان الأمريكي على إيران وتطالب بوقف التصعيد
"إعلان إسطنبول".. دعم موحَّد لإيران وفلسطين وسوريا ورفض شامل للعدوان الإسرائيلي
إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة العدوان الأمريكي وتحمّل واشنطن المسؤولية عن دعم "مجرم حرب"
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us