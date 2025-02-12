سياسة
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استقبال أردوغان بمراسم رسمية بإندونيسيا في إطار جولته الآسيوية
استقبل الرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو، اليوم الأربعاء، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في مراسم رسمية بمدينة بوكور بإقليم جاوة الغربية.
استقبال أردوغان بمراسم رسمية بإندونيسيا في إطار جولته الآسيوية
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو. / صورة: AA
12 فبراير 2025

وبدأت المراسم بعزف النشيد الوطني للبلدين، ثم قدم كل من أردوغان وسوبيانتو وفد بلده إلى الآخر.

وبعد توقيع أردوغان على دفتر الزوار توجّه الرئيسان إلى عقد اجتماع ثنائي. ومن المقرر أن يترأس الرئيسان الاجتماع الأول لمجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين تركيا وإندونيسيا.

كما سيشاركان في حفل توقيع عدد من الاتفاقيات، ويعقدان مؤتمراً صحفياً بعد ذلك، وسيحضران أعمال منتدى العمل التركي-الإندونيسي.

وكان أردوغان قد وصل إلى إندونيسيا يوم أمس الثلاثاء قادماً من ماليزيا، في إطار جولة آسيوية تشمل باكستان أيضاً. وقد استقبله في مطار حليم بردانا كوسوما العسكري الرئيس سوبيانتو، وسفير أنقرة في جاكرتا طالب كتشوك جان، وعدد من المسؤولين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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