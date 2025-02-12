جاء ذلك في تصريح أدلى به ماسك الثلاثاء بحضور ترمب، الذي وقّع في الأسابيع الأخيرة مجموعة من الأوامر التنفيذية التي تهدف إلى خفض الإنفاق الفيدرالي.

وانتقد ماسك بحضور ترمب بشكل خاص العجز الكبير في ميزانية البلاد الذي تجاوز 1.8 تريليون دولار في السنة المالية الماضية، مؤكداً أن خفض النفقات الفيدرالية أصبح أمراً ضرورياً وغير اختياري.

يأتي هذا التصريح في وقت تشهد فيه إدارة ترمب مواجهة مع المحاكم الأمريكية، إذ شكك قضاة في شرعية إجراءات البيت الأبيض لخفض التكاليف.

وقد أسفرت الحملة التي أطلقتها الإدارة عن إغلاق بعض الوكالات الفيدرالية وتوقيف موظفين عن العمل، مما دفع إلى تقديم طعون قضائية ضد هذه الإجراءات في محاكم مختلفة في البلاد.

من جهة أخرى، وفي ما يتعلق بتضارب المصالح، قال ماسك الذي يرأس شركتي تسلا وسبايس إكس، اللتين تحصلان على عقود حكومية، إنه يسعى إلى التحلّي بالشفافية قدر الإمكان.

كما أثارت طواقم لجنة الكفاءة الحكومية التي يرأسها ماسك قلق معارضي الحملة، بسبب تمكينهم من الوصول إلى بيانات شخصية ومالية لملايين الأشخاص في الولايات المتحدة عبر وزارة الخزانة.