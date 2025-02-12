سياسة
2 دقيقة قراءة
موسكو ترفض عرض زيلينسكي لتبادل الأراضي في إطار عملية سلام محتمل
رفضت موسكو، اليوم الأربعاء، فكرة تبادل المناطق المحتلة مع كييف في أي اتفاق سلام محتمل، بعد أن طرح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي هذه الفكرة.
موسكو ترفض عرض زيلينسكي لتبادل الأراضي في إطار عملية سلام محتمل
زيلينسكي في مقابلة أعرب عن استعداده لعرض تبادل أراضٍ مع روسيا ضمن مفاوضات سلام محتملة لإنهاء الحرب. / صورة: Reuters
12 فبراير 2025

وقال الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن "ذلك أمر مستحيل"، مؤكداً أن روسيا لن تناقش أبداً موضوع تبادل أراضيها، ومُستبعِداً فكرة تبادل تشمل مناطق تسيطر عليها أوكرانيا في منطقة كورسك غرب روسيا.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في مقابلة نُشرت أمس الثلاثاء إنه مستعدّ لعرض تبادل أراضٍ مع روسيا ضمن مفاوضات سلام محتملة لإنهاء الحرب. وتأتي تصريحاته في وقت يلتقي فيه زيلينسكي نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس في مؤتمر ميونخ للأمن الجمعة، وسط ضغوط أمريكية لإنهاء النزاع.

وأكد زيلينسكي في المقابلة مع صحيفة غارديان أنه يرفض الضمانات الأمنية من دون الولايات المتحدة، مشيراً إلى أن مثل هذه الضمانات ليست حقيقية. كما أضاف أن أوكرانيا مستعدة لتبادل أراضٍ مع روسيا، من بينها الأراضي التي تسيطر عليها أوكرانيا في منطقة كورسك الروسية.

وفي ذات السياق أبدى الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أمله في أن يسهم الإفراج عن الأمريكي مارك فوغيل من قبل روسيا في بدء علاقات جديدة مع موسكو لإنهاء الحرب.

من جهة أخرى، أعرب زيلينسكي عن استعداد أوكرانيا لاستقبال استثمارات أمريكية في معادنها النادرة، مؤكداً أن الموارد المعدنية في المناطق المحتلة تشكل فرصة كبيرة للشركات الأمريكية.

يأتي هذا في وقت تستمر فيه روسيا في التقدم بمنطقة دونيتسك شرق أوكرانيا.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
تفاصيل الضربة الأمريكية المفاجئة على إيران.. الخداع والسرية في "مطرقة منتصف الليل"
إيران تستهدف قواعد أمريكية في قطر والعراق.. الدوحة تدين "انتهاك سيادتها" وتحتفظ بحق الرد
أمين عام الناتو يحذّر من امتلاك إيران للسلاح النووي وسط التصعيد العسكري مع إسرائيل
بعثة للأمم المتحدة: بعض هجمات إسرائيل على إيران قد تخالف مبادئ القانون الدولي
تل أبيب تعلن اعتقال إسرائيلي يعمل لصالح طهران وإيران توقف جاسوساً "أوروبياً" يعمل لصالح الاحتلال
إيران تلوّح بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد غارات أمريكية على منشآتها النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع أضراراً جسيمة في منشأة فوردو الإيرانية بعد القصف الأمريكي
روسيا تعلن إسقاط 16 مسيّرة أوكرانية.. وكييف تتهم موسكو بقتل مدنيين إثر هجمات بالصواريخ
ترمب يخالف إدارته ويعلن نجاح الضربات على إيران ويناقش مع ستارمر إعادة طهران إلى المفاوضات
عراقجي يؤكد من موسكو حق إيران في الدفاع عن نفسها ويعقد مباحثات "حاسمة" مع بوتين
هجوم صاروخي جديد على تل أبيب.. ونتنياهو يتحدث عن حصيلة القتلى الإسرائيليين
إسرائيل تهاجم أهدافاً إيرانية جديدة.. وطهران تُسقط مسيّرة وتدين عدوان واشنطن على أراضيها بمجلس الأمن
دول عربية تُدين العدوان الأمريكي على إيران وتطالب بوقف التصعيد
"إعلان إسطنبول".. دعم موحَّد لإيران وفلسطين وسوريا ورفض شامل للعدوان الإسرائيلي
إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة العدوان الأمريكي وتحمّل واشنطن المسؤولية عن دعم "مجرم حرب"
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us