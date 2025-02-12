سياسة
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أردوغان يغادر إندونيسيا إلى باكستان في إطار جولته الآسيوية
غادر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إندونيسيا، اليوم الأربعاء، متوجهاً إلى العاصمة الباكستانية إسلام أباد في إطار جولته الآسيوية.
أردوغان يغادر إندونيسيا إلى باكستان في إطار جولته الآسيوية
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يغادر إندونيسيا متوجهاً إلى العاصمة الباكستانية / صورة: AA
12 فبراير 2025

وكان في وداع الرئيس أردوغان بمطار حليم برداناكوسوما العسكري، نظيره الإندونيسي برابوو سوبيانتو، والسفير التركي في جاكرتا طالب كوتشوك قان، ومسؤولون آخرون.

ويرافق الرئيس التركي في جولته عقيلته أمينة أردوغان، ووزراء: الخارجية هاكان فيدان، والطاقة والموارد الطبيعية ألب أرسلان بيرقدار، والدفاع يشار غولر.

كذلك يرافقه وزراء الصناعة والتكنولوجيا محمد فاتح كاجير، والزراعة والغابات إبراهيم يوماقلي، والتجارة عمر بولاط، ورئيس مجلس حكماء منظمة الدول التركية بن علي يلدريم، وكبير مستشاري الرئيس التركي للسياسة الخارجية والأمن عاكف تشاغاطاي قليتش.

ومساء الثلاثاء، وصل أردوغان إلى إندونيسيا قادماً من ماليزيا، في إطار جولة آسيوية تشمل باكستان أيضاً.

وكان رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألطون قد كشف في منشو ر على إكس، السبت، أن الرئيس أردوغان سيجري جولة آسيوية في الفترة ما بين 10 و13 فبراير/شباط الجاري.

وأشار ألطون إلى أن الجولة تأتي تلبية لدعوات تلقاها الرئيس أردوغان لزيارة الدول الثلاث وأن المباحثات التي ستعقد في إطار الزيارات ستستعرض جميع أبعاد العلاقات الثنائية مع هذه الدول.

وقال: "من المنتظر توقيع اتفاقيات في مجالات مختلفة لتعزيز الأرضية القانونية الثنائية مع الدول التي سيزورها الرئيس أردوغان، بالإضافة إلى عقد لقاءات مع الأوساط الاقتصادية".

وأردف: "كما من المخطط تبادل وجهات النظر حول قضايا إقليمية وعالمية راهنة، على رأسها غزة".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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