سياسة
2 دقيقة قراءة
"غير حقيقي".. ماسك يقر بكذب مزاعمه عن إرسال "واقيات ذكرية" لغزة
أقر مدير إدارة كفاءة الحكومة في الولايات المتحدة، إيلون ماسك، بكذب مزاعمه حول إرسال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) واقيات ذكرية بقيمة 50 مليون دولار إلى غزة".
"غير حقيقي".. ماسك يقر بكذب مزاعمه عن إرسال "واقيات ذكرية" لغزة
مدير إدارة الكفاءة الحكومية يقر بزيف مزاعمه بشأن إرسال واقيات ذكرية إلى قطاع غزة / صورة: Reuters
12 فبراير 2025

وخلال إحاطة صحفية عقدها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في البيت الأبيض، أمس الثلاثاء، اعترف ماسك بأن ادعاءه السابق بشأن غزة لا يعكس الحقيقة.

ورداً على سؤال صحفي: "تبين أن المزاعم بأن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية أرسلت واقيات ذكرية بقيمة 50 مليون دولار إلى غزة كاذبة، واتضح أن غزة المذكورة هناك هي منطقة في موزمبيق، فهل يمكنك تصحيح تصريحك الأول؟"، أجاب ماسك: "قد تكون بعض الأشياء التي أقولها خاطئة وتحتاج إلى تصحيح، كما تعلمون، سنرتكب أخطاء، لكننا سنتحرك بسرعة لتصحيحها".

وتابع ماسك: "لست متأكداً من أنه ينبغي لنا إرسال واقيات ذكرية بقيمة 50 مليون دولار إلى أي مكان. هذا عدد كبير من الواقيات الذكرية".

واستطرد قائلاً: "إذا ذهبت إلى موزمبيق بدلاً من غزة، كنت سأقول حسناً، هذا ليس سيئاً للغاية. ولكن لماذا نفعل هذا على أي حال؟".

وزعم ترمب، أواخر يناير/كانون الثاني الماضي، أن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية أرسلت واقيات ذكرية بقيمة 50 مليون دولار إلى قطاع غزة، وأن حماس استخدمتها لصنع القنابل، وردد ماسك هذه المزاعم عدة مرات.

وعقب وصوله للبيت الأبيض في 20 يناير/كانون الثاني الماضي، أمر ترمب بتجميد المساعدات الأمريكية الخارجية مدة 90 يوماً "للتقييم".

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
تفاصيل الضربة الأمريكية المفاجئة على إيران.. الخداع والسرية في "مطرقة منتصف الليل"
إيران تستهدف قواعد أمريكية في قطر والعراق.. الدوحة تدين "انتهاك سيادتها" وتحتفظ بحق الرد
أمين عام الناتو يحذّر من امتلاك إيران للسلاح النووي وسط التصعيد العسكري مع إسرائيل
بعثة للأمم المتحدة: بعض هجمات إسرائيل على إيران قد تخالف مبادئ القانون الدولي
تل أبيب تعلن اعتقال إسرائيلي يعمل لصالح طهران وإيران توقف جاسوساً "أوروبياً" يعمل لصالح الاحتلال
إيران تلوّح بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد غارات أمريكية على منشآتها النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع أضراراً جسيمة في منشأة فوردو الإيرانية بعد القصف الأمريكي
روسيا تعلن إسقاط 16 مسيّرة أوكرانية.. وكييف تتهم موسكو بقتل مدنيين إثر هجمات بالصواريخ
ترمب يخالف إدارته ويعلن نجاح الضربات على إيران ويناقش مع ستارمر إعادة طهران إلى المفاوضات
عراقجي يؤكد من موسكو حق إيران في الدفاع عن نفسها ويعقد مباحثات "حاسمة" مع بوتين
هجوم صاروخي جديد على تل أبيب.. ونتنياهو يتحدث عن حصيلة القتلى الإسرائيليين
إسرائيل تهاجم أهدافاً إيرانية جديدة.. وطهران تُسقط مسيّرة وتدين عدوان واشنطن على أراضيها بمجلس الأمن
دول عربية تُدين العدوان الأمريكي على إيران وتطالب بوقف التصعيد
"إعلان إسطنبول".. دعم موحَّد لإيران وفلسطين وسوريا ورفض شامل للعدوان الإسرائيلي
إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة العدوان الأمريكي وتحمّل واشنطن المسؤولية عن دعم "مجرم حرب"
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us