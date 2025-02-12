سياسة
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"كمين محكم".. القسام تعلن قتل وجرح جنود إسرائيليين في مخيم نور شمس بالضفة
أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم الأربعاء، قتل وجرح عسكريين إسرائيليين في كمين نفذته برفقة "سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، في مخيم نور شمس بمدينة طولكرم شمالي الضفة الغربية المحتلة.
"كمين محكم".. القسام تعلن قتل وجرح جنود إسرائيليين في مخيم نور شمس بالضفة
قوات الاحتلال في طولكرم شمالي الضفة الغربية المحتلة / صورة: Reuters
12 فبراير 2025

وقالت كتيبة طولكرم في "كتائب القسام" في بيان، إنها تمكنت "برفقة سرايا القدس من تنفيذ كمين محكم في قوة مُشاة للعدو بحي المنشية بمخيم نور شمس"، وأوضحت أنهم أوقعوا أفراد القوة "بين قتيل وجريح".

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي تنفيذ عملية عسكرية في مخيم نور شمس للاجئين منذ 4 أيام.

وفي وقت سابق الأربعاء، أنذر جيش الاحتلال الفلسطينيين في مخيم نور شمس بإخلاء منازلهم بينما أخضعهم للتفتيش والتحقيق الميداني قبل السماح لهم بمغادرة المخيم، بحسب شهود عيان للأناضول.

وفي 21 يناير/كانون الثاني الماضي بدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي عدواناً عسكرياً على شمال الضفة استهله بمدينة جنين ومخيمها وبلدات في محيطهما ما أدى إلى استشهاد 25 فلسطينياً، وفق وزارة الصحة الفلسطينية.

ثم وسّع جيش الاحتلال عدوانه إلى مدينة طولكرم في 27 يناير/كانون الثاني، إذ استُشهد 5 فلسطينيين، بينما بدأ في 2 فبراير/شباط الجاري عملية أخرى في بلدة طمون ومخيم الفارعة بمحافظة طوباس، لينسحب بعد 7 أيام من طمون، وبعد 11 يوماً من مخيم الفارعة.

وفجر الأحد، وسع جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانه ليشمل مخيم نور شمس شرقي مدينة طولكرم، بينما ادعى أن قواته استهدفت "عدداً من المخربين واعتقلت آخرين".​​​​

وتُسمع في المخيمات المستهدفة أصوات تفجيرات وإطلاق رصاص، بينما يدفع جيش الاحتلال بمزيد من قواته وسط أعمال تجريف وتدمير وتفجير، وحركة نزوح مستمرة من مخيمات شمالي الضفة إلى القرى المجاورة.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وسّع جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية المحتلة، ما أسفر عن استشهاد 911 فلسطينياً، وإصابة نحو 7 آلاف، واعتقال 14 ألفاً و500 آخرين، وفق معطيات فلسطينية رسمية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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