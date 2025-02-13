وجرى اللقاء المغلق بمقر رئاسة الوزراء الباكستانية في إسلام آباد التي وصلها أردوغان مساء الأربعاء في ختام جولة آسيوية.

وفي وقت سابق من اليوم الخميس، استقبل شريف الرئيس التركي في مقر رئاسة الوزراء، وسط مراسم رسمية.

وتخللت مراسم الاستقبال الرسمية عزف النشيد الوطني لكلا البلدين، وعرضاً جوياً نفذته القوات الجوية الباكستانية.

وبعد تقديم الزعيمين وفدي بلديهما للآخر، توجها لعقد لقاء ثنائي وعلى مستوى الوفود.

ومن المقرر أن يشارك أردوغان وشريف بعد اللقاء، في الاجتماع السابع لمجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين البلدين.

وعقب الاجتماع، من المنتظر أن يعقد الرئيس التركي مع رئيس الوزراء الباكستاني مؤتمراً صحفياً مشتركاً.

وحضر مراسم الاستقبال من الجانب التركي وزير الخارجية هاكان فيدان، ووزير الطاقة والموارد الطبيعية ألب أرسلان بيرقدار، ووزير الدفاع يشار غولر، ووزير الصناعة والتكنولوجيا محمد فاتح كاجر، ووزير الزراعة والغابات إبراهيم يوماقلي، ووزير التجارة عمر بولاط، ورئيس مجلس حكماء منظمة الدول التركية بن علي يلدريم، ورئيس دائرة الاتصال في الرئاسة فخر الدين ألطون.

ومساء الأربعاء، وصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى إسلام آباد، آخر محطات جولته الآسيوية التي بدأت الاثنين وشملت ماليزيا وإندونيسيا.