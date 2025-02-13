وقال الوزير الإماراتي خلال جلسة عامة مع ماسك: "اليوم نعلن عن المشروع المشترك لدبي لوب، وهو مشروع سيغطي أكثر المناطق المكتظة في دبي ليتمكن الناس من الانتقال من نقطة إلى نقطة بشكل سريع وسلس".

وعلّق ماسك على المشروع خلال الجلسة قائلاً: "سيكون هذا المشروع مذهلاً. سيبدو الأمر واضحاً وبديهياً في المستقبل، لكن حتى يجري تنفيذه فعلياً، لن يدرك الناس مدى تأثيره".

وأضاف الملياردير الأمريكي أن "دبي لوب" سيغير مفهوم التنقل داخل المدينة، مشبهاً التجربة بالسفر عبر "ثقب دودي" من نقطة إلى أخرى داخل دبي في لحظات. كما أكد أنه يتطلع إلى ركوب أول كبسولة في المشروع بمجرد اكتماله.

يذكر أن مشروعاً مشابهاً للشركة ذاتها مطبق حالياً في مدينة لاس فيغاس الأمريكية ويعمل منذ عام 2021، هو نظام نقل تحت الأرض تمر فيها سيارات "تسلا" موديل 3 تنقل الركاب بين 5 محطات بسرعة فائقة.