سياسة
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"دبي لوب".. الإمارات تعلن عن مشروع  مشترك مع ماسك لنقل سريع وسلس في دبي
أعلن وزير الدولة للذكاء الصناعي في الإمارات عمر سلطان العلماء، ضمن أعمال القمة العالمية للحكومات 2025، في مدينة دبي اليوم الخميس، عن مشروع "دبي لوب" لربط المناطق الأكثر كثافة سكانية في دبي، بالشراكة مع الملياردير الأمريكي إيلون ماسك.
"دبي لوب".. الإمارات تعلن عن مشروع  مشترك مع ماسك لنقل سريع وسلس في دبي
دبي تستضيف القمة العالمية للحكومات / صورة: AFP
13 فبراير 2025

وقال الوزير الإماراتي خلال جلسة عامة مع ماسك: "اليوم نعلن عن المشروع المشترك لدبي لوب، وهو مشروع سيغطي أكثر المناطق المكتظة في دبي ليتمكن الناس من الانتقال من نقطة إلى نقطة بشكل سريع وسلس".

وعلّق ماسك على المشروع خلال الجلسة قائلاً: "سيكون هذا المشروع مذهلاً. سيبدو الأمر واضحاً وبديهياً في المستقبل، لكن حتى يجري تنفيذه فعلياً، لن يدرك الناس مدى تأثيره".

وأضاف الملياردير الأمريكي أن "دبي لوب" سيغير مفهوم التنقل داخل المدينة، مشبهاً التجربة بالسفر عبر "ثقب دودي" من نقطة إلى أخرى داخل دبي في لحظات. كما أكد أنه يتطلع إلى ركوب أول كبسولة في المشروع بمجرد اكتماله.

يذكر أن مشروعاً مشابهاً للشركة ذاتها مطبق حالياً في مدينة لاس فيغاس الأمريكية ويعمل منذ عام 2021، هو نظام نقل تحت الأرض تمر فيها سيارات "تسلا" موديل 3 تنقل الركاب بين 5 محطات بسرعة فائقة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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