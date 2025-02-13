وذكرت الإدارة في بيان أن الانفجار وقع في الطابق الثاني عشر من المبنى، حيث كانت تجري أعمال بناء.

وأضافت أن قاعة الطعام في الطابق كانت مغلقة في ذلك الوقت بسبب أعمال البناء.

وجرى إرسال العشرات من رجال الإطفاء إلى موقع الحريق نحو الساعة الحادية عشرة والنصف صباحاً بالتوقيت المحلي، وقد تضررت أجزاء من الجزء الخارجي للمبنى.

وقالت عمدة تايتشونغ لو تشيو ين للصحفيين في موقع الحريق، إنها شعرت بقوة الانفجار في مكتبها الواقع في مكان قريب، وأضافت أن مكتب الإطفاء سوف يركز على عملية الإنقاذ أولاً، ولكن التحقيقات جارية أيضاً.

وطالب الرئيس التايواني لاي تشينغ تي جميع الوكالات الحكومية المعنية بالتحقيق بشأن سبب الحادث.