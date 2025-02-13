وقال المدير الإقليمي لليونيسف في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إدوارد بيغبيدير، في بيان إن 13 طفلاً فلسطينياً استشهدوا في الضفة الغربية منذ مطلع العام، بينهم 7 أطفال استشهدوا بعد بدء العملية العسكرية واسعة النطاق في شمال الضفة.

وأشار بيغبيدير إلى استشهاد طفل يبلغ عامين ونصف العام، أصيبت والدته الحامل أيضاً في إطلاق النار.

وأضاف أنّ اليونيسف تدين "جميع أعمال العنف ضد الأطفال وتدعو إلى الوقف الفوري للأعمال المسلحة في جميع أنحاء الضفة الغربية المحتلة"، مشدّداً على "ضرورة حماية جميع المدنيين، بمن فيهم الأطفال من دون استثناء".

ولفت البيان إلى "تسبّب الاستخدام المتزايد للأسلحة المتفجرة والغارات الجوية والهدم في محافظات جنين وطولكرم وطوباس، بما في ذلك في مخيمات اللاجئين وغيرها من المناطق المكتظة بالسكان، في أضرار جسيمة للبنية التحتية الأساسية، ما أدى إلى انقطاع إمدادات المياه والكهرباء".

وأشار المسؤول الأممي إلى "زيادة بنسبة 200% في عدد الأطفال الفلسطينيين الذين قُتلوا في المنطقة خلال الأشهر الستة عشر الماضية مقارنة بالأشهر الستة عشر التي سبقتها".

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا"، فقد استشهد 224 طفلاً في الفترة بين يناير/كانون الثاني 2023 ويناير/كانون الثاني 2025 في الضفة الغربية، على أيدي قوات الاحتلال الإسرائيلي أو مستوطنين إسرائيليين، أي نحو نصف العدد الإجمالي للأطفال الذين استشهدوا في الضفة منذ بدأ المكتب توثيق هؤلاء الضحايا في العام 2005، والبالغ عددهم 468 طفلاً.

كما أصيب، وفق ما أفاد المكتب، أكثر من 2500 طفل فلسطيني بجروح في الضفة الغربية بين يناير/كانون الثاني 2023 وديسمبر/كانون الأول 2024.

وفي 21 يناير/كانون الثاني الماضي بدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي عدواناً عسكرياً على شمال الضفة استهلّه بمدينة جنين ومخيمها وبلدات في محيطهما، ما أدى إلى استشهاد 25 فلسطينياً، وفق وزارة الصحة الفلسطينية.

ثم وسّع جيش الاحتلال عدوانه إلى مدينة طولكرم في 27 يناير/كانون الثاني، إذ استشهد 5 فلسطينيين، بينما بدأ في 2 فبراير/شباط الجاري عملية أخرى في بلدة طمون ومخيم الفارعة بمحافظة طوباس، لينسحب بعد 7 أيام من طمون، وبعد 11 يوماً من مخيم الفارعة.

وفجر الأحد، وسّع جيش الاحتلال عدوانه ليشمل مخيم نور شمس شرقي مدينة طولكرم، فيما ادّعى أن قواته استهدفت "عدداً من المخربين واعتقلت آخرين".​​​​

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 وسّع جيش الاحتلال والمستوطنون اعتداءاتهم في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، ما أسفر عن استشهاد 911 فلسطينياً، وإصابة نحو 7 آلاف، واعتقال 14 ألفاً و500 آخرين، وفق معطيات فلسطينية رسمية.