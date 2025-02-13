سياسة
3 دقيقة قراءة
"زيادة بنسبة 200%".. اليونيسف تدين عنف إسرائيل ضد أطفال الضفة
أدانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، أمس الأربعاء، أعمال العنف ضد الأطفال الفلسطينيين بالضفة الغربية المحتلة، التي تصاعدت حدتها مع إطلاق جيش الاحتلال الإسرائيلي في 19 يناير/كانون الثاني الماضي، عملية عسكرية موسّعة.
"زيادة بنسبة 200%".. اليونيسف تدين عنف إسرائيل ضد أطفال الضفة
أطفال فلسطينيون مع أمهاتهم بمخيم نور شمس المدمر من قوات الاحتلال / صورة: AFP
13 فبراير 2025

وقال المدير الإقليمي لليونيسف في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إدوارد بيغبيدير، في بيان إن 13 طفلاً فلسطينياً استشهدوا في الضفة الغربية منذ مطلع العام، بينهم 7 أطفال استشهدوا بعد بدء العملية العسكرية واسعة النطاق في شمال الضفة.

وأشار بيغبيدير إلى استشهاد طفل يبلغ عامين ونصف العام، أصيبت والدته الحامل أيضاً في إطلاق النار.

وأضاف أنّ اليونيسف تدين "جميع أعمال العنف ضد الأطفال وتدعو إلى الوقف الفوري للأعمال المسلحة في جميع أنحاء الضفة الغربية المحتلة"، مشدّداً على "ضرورة حماية جميع المدنيين، بمن فيهم الأطفال من دون استثناء".

ولفت البيان إلى "تسبّب الاستخدام المتزايد للأسلحة المتفجرة والغارات الجوية والهدم في محافظات جنين وطولكرم وطوباس، بما في ذلك في مخيمات اللاجئين وغيرها من المناطق المكتظة بالسكان، في أضرار جسيمة للبنية التحتية الأساسية، ما أدى إلى انقطاع إمدادات المياه والكهرباء".

وأشار المسؤول الأممي إلى "زيادة بنسبة 200% في عدد الأطفال الفلسطينيين الذين قُتلوا في المنطقة خلال الأشهر الستة عشر الماضية مقارنة بالأشهر الستة عشر التي سبقتها".

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا"، فقد استشهد 224 طفلاً في الفترة بين يناير/كانون الثاني 2023 ويناير/كانون الثاني 2025 في الضفة الغربية، على أيدي قوات الاحتلال الإسرائيلي أو مستوطنين إسرائيليين، أي نحو نصف العدد الإجمالي للأطفال الذين استشهدوا في الضفة منذ بدأ المكتب توثيق هؤلاء الضحايا في العام 2005، والبالغ عددهم 468 طفلاً.

كما أصيب، وفق ما أفاد المكتب، أكثر من 2500 طفل فلسطيني بجروح في الضفة الغربية بين يناير/كانون الثاني 2023 وديسمبر/كانون الأول 2024.

وفي 21 يناير/كانون الثاني الماضي بدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي عدواناً عسكرياً على شمال الضفة استهلّه بمدينة جنين ومخيمها وبلدات في محيطهما، ما أدى إلى استشهاد 25 فلسطينياً، وفق وزارة الصحة الفلسطينية.

ثم وسّع جيش الاحتلال عدوانه إلى مدينة طولكرم في 27 يناير/كانون الثاني، إذ استشهد 5 فلسطينيين، بينما بدأ في 2 فبراير/شباط الجاري عملية أخرى في بلدة طمون ومخيم الفارعة بمحافظة طوباس، لينسحب بعد 7 أيام من طمون، وبعد 11 يوماً من مخيم الفارعة.

وفجر الأحد، وسّع جيش الاحتلال عدوانه ليشمل مخيم نور شمس شرقي مدينة طولكرم، فيما ادّعى أن قواته استهدفت "عدداً من المخربين واعتقلت آخرين".​​​​

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 وسّع جيش الاحتلال والمستوطنون اعتداءاتهم في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، ما أسفر عن استشهاد 911 فلسطينياً، وإصابة نحو 7 آلاف، واعتقال 14 ألفاً و500 آخرين، وفق معطيات فلسطينية رسمية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us