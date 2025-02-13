سياسة
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أردوغان: سنواصل كفاحنا لإقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة
شدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الخميس، على مواصلة بلاده الكفاح من أجل إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة.
أردوغان: سنواصل كفاحنا لإقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة
مؤتمر صحفي مشترك للرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف في إسلام آباد / صورة: AA
13 فبراير 2025

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف في العاصمة إسلام آباد. وأعرب الرئيس التركي عن تقديره لموقف باكستان الحازم حيال القضية الفلسطينية.

وأكد أردوغان: "أؤمن من صميم قلبي بأن حلف الإنسانية وفي المقدمة منه العالم العربي والإسلامي لن يترك أهل غزة وحدهم بلا ظهير في هذه الفترة الحرجة".

وقال إن تركيا تبذل الجهود مع باكستان لتقديم الدعم اللازم لقضية الفلسطينيين العادلة، سواء في الأمم المتحدة أو في منظمة التعاون الإسلامي والمحافل الدولية الأخرى.

وأكّد ضرورة تعزيز "موقف حازم" في مواجهة "مقترحات غير قانونية وغير أخلاقية" من قبيل انتزاع الفلسطينيين في قطاع غزة من وطنهم.

وفي 4 فبراير/شباط الجاري كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترمب خلال مؤتمر صحفي جمعه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض، عن عزم بلاده على الاستيلاء على غزة بعد تهجير الفلسطينيين منها إلى دول أخرى، ذاكراً منها مصر والأردن.

وأكمل أردوغان: "سنكافح بشدة من أجل إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة تتمتع بالوحدة الجغرافية على أساس حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".

ومنذ عقود تحتل إسرائيل أراضي في فلسطين وسوريا ولبنان، وترفض الانسحاب منها وقيام دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود ما قبل حرب 1967.​​​​​​​

مصدر:TRT عربي - وكالات
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