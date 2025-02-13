جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي يُجري زيارة رسمية لإسلام آباد.

وأعرب شهباز شريف عن سعادته لاستضافة الرئيس أردوغان والوفد المرافق له في باكستان، وقال إن "تركيا وباكستان دولتان تربطهما علاقة لا مثيل لها"، وأشار إلى أن "هذه العلاقة الثنائية لم تنشأ فقط بعد استقلال باكستان، بل على العكس، كانت بينهما علاقة صداقة وأخوة كبيرة تعود إلى قرون مضت".

وشدّد على أن "مسلمي شبه القارة (الهندية) بذلوا كل ما في وسعهم لدعم أولئك الذين كانوا يناضلون من أجل استقلالهم في تركيا خلال حرب الاستقلال"، وأضاف أن البلدين وقفا دائماً معاً في كل محنة، مستشهداً على ذلك بقوله: "في الزلازل والفيضانات والكوارث الطبيعية، وجدنا تركيا دائماً إلى جانبنا".

وأشاد شريف بالرئيس التركي، واصفاً إياه بأنه قائد مهمّ للغاية، وتابع مخاطباً إياه: "رؤيتكم وصراحتكم وصدقكم حولت تركيا بكل معنى الكلمة خلال السنوات الماضية"، وأكّد أن تركيا في الوقت الراهن تأتي في مقدمة الدول الأكثر والأسرع نمواً في العالم.

ولفت إلى أن أردوغان مارس القيادة بكل معنى الكلمة، ليس فقط في تحويل تركيا بل أيضاً بدفاعه المستمر عن حقوق الشعوب المسلمة، بخاصة المظلومون، في كل فرصة وفي كل ظرف.

وأردف: "سواء كان الأمر يتعلق بالشعب الفلسطيني أو غزة أو سكان كشمير، دائماً ما استمع العالم الإسلامي إلى ما تقوله باهتمام كبير، وفي الوقت نفسه، عندما دافعتم عن حقوق المظلومين ورفعتم صوتكم، سمعكم العالم كله بوضوح".

وذكر أن بلاده أيضاً اتخذت موقفاً واضحاً جداً بشأن موقف تركيا من جمهورية شمال قبرص التركية، وأنها ستظل تقف دائماً إلى جانب تركيا.

وأشار شريف إلى توقيع عشرات المذكرات والاتفاقيات الخاصة اليوم في مجالات مثل التجارة والاستثمار والتعاون الدفاعي، وشدّد على أهمية إنشاء منطقة اقتصادية خاصة بين البلدين من حيث توفير فرصة لكل من قطاع الأعمال التركي والباكستاني للاستثمار.