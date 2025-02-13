سياسة
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ألمانيا.. ارتفاع حصيلة حادثة الدهس في ميونخ إلى 30 مصاباً
أعلنت السلطات الألمانية الخميس، ارتفاع عدد المصابين جراء حادثة الدهس بسيارة في مدينة ميونخ إلى 30 شخصاً.
ألمانيا.. ارتفاع حصيلة حادثة الدهس في ميونخ إلى 30 مصاباً
منظر للسيارة المتضررة بعد أن دهست حشداً من الناس في مدينة ميونخ بجنوب ألمانيا / صورة: AA
13 فبراير 2025

وأوردت الشرطة الألمانية في آخر حصيلة بسقوط 30 جريحاً بينهم أطفال، إصابة العديد منهم "بالغة جدا" وبعضهم بين الحياة والموت.

وذكرت الشرطة في بيان في وقت سابق الخميس أن سيارة اقتحمت حشداً من المارة في أثناء مسيرة لنقابة "فيردي" العمالية، ما أسفر عن إصابة 28 شخصاً، اثنان منهم حالتهما خطيرة.

وأشار البيان إلى أن الشرطة وقفت سائق السيارة، وأن الحادثة باتت تحت السيطرة ولا تهديد حالياً على سكان المنطقة.

وأعلن وزير داخلية ولاية بافاريا الألمانية يواكيم هيرمان، أن السائق المعتقل لاجئ من أصل أفغاني يبلغ 24 عاماً، وأفاد بأن هذا الشخص لديه سجل إجرامي سابق في جرائم مثل المخدرات والسرقة.

بدوره قال رئيس وزراء ولاية بافاريا ماركوس سودر في مؤتمر صحفي، إن الحادثة كانت على الأرجح هجوماً.

من جهة أخرى ذكرت وسائل إعلام ألمانية نقلاً عن شهود عيان، أن السائق قاد سيارته عمداً نحو المشاة.

وفي تصريح صحفي، أعلن عمدة ميونخ ديتر رايتر، أن مدير شرطة المدينة أخبره بأن شخصاً قاد سيارته نحو حشد من الناس، وأن هناك عديداً من الجرحى، بينهم أطفال.

وأوضح رايتر أن الشرطة اعتقلت سائق السيارة، ولكن الظروف لا تزال غير واضحة.

وفي وقت سابق الخميس ​​​​​​​أعلنت السلطات الألمانية إصابة 15 شخصاً وفق معطيات أولية جراء حادثة دهس بسيارة في مدينة ميونخ، مؤكدة توقيف السائق.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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