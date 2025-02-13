جاء ذلك في كلمة متلفزة تَوعَّد فيها بالتدخل بالقصف الصاروخي والمسيّرات والعمليات البحرية وغيرها إذا اتجهت الولايات المتحدة وإسرائيل إلى تنفيذ خطة تهجير الفلسطينيين بالقوة.

وقال زعيم الحوثيين إن "الولايات المتحدة هي مشجع إسرائيل على الإخلال بالتزاماتها وعدم الوفاء بها كاملة مع أنها التزامات تتعلق بالجانب الإنساني"، وشدّد على أن "إدخال الخيام والكرفانات إلى غزة مسألة أساسية لأن معظم المنازل والمساكن بالقطاع مدمرة بالكامل".

وأشار الحوثي إلى دخول "كميات محدودة وضئيلة من الخيام قد لا تلبي سوى 8% من الاحتياج الكامل للفلسطينيين في غزة".

وأكد أن "التزام ووفاء حركة حماس وجناحها العسكري كتائب القسام، وفصائل المقاومة في ما يتعلق باستحقاقات المرحلة الأولى من اتفاق غزة، والعدو الإسرائيلي لم يوفِ بكامل الاستحقاقات".

كما تطرق إلى مسألة نقل الجرحى الفلسطينيين المتفق على خروجهم من غزة للعلاج من خلال معبر رفح الحدودي مع مصر بقوله: "يوجد تعنّت إسرائيلي بهذا الخصوص أيضاً".

وفي معرض حديث الحوثي عن خطة تهجير الفلسطينيين من غزة قال: "سنتدخل بالقصف الصاروخي والمسيّرات والعمليات البحرية وغيرها إذا اتجهت الولايات المتحدة وإسرائيل إلى تنفيذ هذه الخطة بالقوة".

وتابع: "في هذه الحالة سنتحرك في أداء مسؤوليتنا الجهادية للتصدي للعدو الأمريكي والإسرائيلي والنصرة للشعب الفلسطيني كما فعلنا في مواجهة جريمة القرن"، في إشارة إلى حرب الإبادة الإسرائيلية التي استمرت نحو 16 شهراً على قطاع غزة.

وفي 19 يناير/كانون الثاني الماضي، بدأ اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة وتبادل أسرى بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل، يتضمن 3 مراحل تستمر كل منها 42 يوماً، ويجري خلال الأولى التفاوض لبدء الثانية والثالثة، بوساطة مصر وقطر ودعم الولايات المتحدة.

وبدعم أمريكي، ارتكبت إسرائيل بين 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 و19 يناير/كانون الثاني 2025، إبادة في غزة خلّفَت أكثر من 160 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.