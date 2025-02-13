سياسة
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بمشاركة تركية وسعودية ولبنانية.. وزير الخارجية السوري يحضر مؤتمراً في باريس
حضر وزير الخارجية السوري أسعد حسن الشيباني مؤتمراً دولياً في باريس اليوم الخميس، في الوقت الذي تسعى فيه القوى الإقليمية والغربية لحماية سوريا خلال فترة انتقالية هشة وسط حالة من عدم الاستقرار في المنطقة.
بمشاركة تركية وسعودية ولبنانية.. وزير الخارجية السوري يحضر مؤتمراً في باريس
وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني / صورة: Reuters
13 فبراير 2025

ويترأس الشيباني وفداً في أول زيارة للاتحاد الأوروبي منذ الإطاحة ببشار الأسد وبعد أيام من دعوة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الرئيس السوري أحمد الشرع، الخاضع لعقوبات من الأمم المتحدة، لزيارة فرنسا.

وقال مسؤول فرنسي إن "اجتماع باريس يهدف إلى المساعدة بشكل ما في وضع طبقة حماية حول أزمة سوريا لإتاحة فرصة لحلها من خلال ردع الخاسرين السيئين من زعزعة استقرار الدولة".

يشارك في المؤتمر وزراء من دول المنطقة مثل السعودية وتركيا ولبنان إلى جانب قوى غربية، لكن الولايات المتحدة سيمثلها حضور دبلوماسي على مستوى أقل.

وقالت وزارة الخارجية الفرنسية إن الاجتماع يهدف إلى تنسيق الجهود لتحقيق انتقال سلمي يضمن سيادة سوريا وأمنها، وحشد جهود جيران سوريا وشركائها الرئيسيين لتنسيق المساعدات والدعم الاقتصادي، كما سيبحث المؤتمر العدالة الانتقالية والتصدي للإفلات من العقاب.

ولا يهدف المؤتمر إلى جمع الأموال، إذ سيتولى هذه المهمة مؤتمر المانحين السنوي الذي سيُعقَد في بروكسل في مارس/آذار، لكن ستُناقَش قضايا مثل رفع العقوبات.

وقال دبلوماسيان إن الاتحاد الأوروبي تَحرَّك صوب رفع بعض العقوبات، رغم أن ذلك يواجه عراقيل مع معارضة من قبرص واليونان وسط مخاوف بشأن محادثات ترسيم الحدود البحرية بين سوريا وتركيا والمطالبة بضمانات على إمكانية إعادة فرض العقوبات سريعاً. وأضافا أنهما يأملان في التوصل إلى تسوية هذا الشهر.

وقُبيل الاجتماع تَطرَّق المانحون الدوليون الرئيسيون أيضاً إلى تقييم الوضع الإنساني، بخاصة في شمال شرق سوريا حيث كان لخفض المساعدات الأمريكية تأثير "رهيب"، وفقاً لمسؤول أوروبي.

وذكر مسؤولون أن المحادثات ستشمل أيضاً مسألة القوات الكردية السورية المدعومة من الغرب والحكومة المركزية وتركيا، التي تصنف بعض تلك القوات جماعات إرهابية.

وقال مصدر دبلوماسي تركي إن نائب وزير الخارجية نوح يلماز المشارك في الاجتماع "سيلفت الانتباه إلى التهديدات التي تواجهها سوريا، بخاصة المنظمة الإرهابية الانفصالية، وسيؤكد تصميم بلادنا على تطهير البلاد بالكامل من العناصر الإرهابية".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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