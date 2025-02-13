سياسة
3 دقيقة قراءة
مكتب نتنياهو ينفي تصريحات مسؤول إسرائيلي حول مفاوضات مرحلة الاتفاق الثانية
نفى مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الخميس، تصريحات رئيس لجنة الخارجية والأمن في الكنيست (البرلمان) يولي أديلشتاين، بشأن إجراء تل أبيب مفاوضات المرحلة الثانية من اتفاق تبادل الأسرى مع حركة حماس.
مكتب نتنياهو ينفي تصريحات مسؤول إسرائيلي حول مفاوضات مرحلة الاتفاق الثانية
عودة الفلسطينيين إلى شمال غزة بعد وقف إطلاق النار بالمرحلة الأولى / صورة: AA   / Others
13 فبراير 2025

وفي وقت سابق اليوم الخميس، قال أديلشتاين، وهو عضو بالكنيست، إن "إسرائيل تعمل بوضوح على المرحلة الثانية من الصفقة مع حركة حماس"، وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية الخاصة.

وأضافت الصحيفة نفسها أن مكتب نتنياهو أصدر بياناً نفى فيه تصريحات أديلشتاين.

وأضاف: "خلافاً لادعاء عضو الكنيست أديلشتاين، إسرائيل لا تُجري حالياً مفاوضات بشأن المرحلة الثانية من الصفقة".

وكان من المقرر أن تبدأ مفاوضات تنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق في 3 فبراير/شباط الجاري، أي في اليوم 16 من سريان وقف إطلاق النار، إلا أن تقارير إعلامية إسرائيلية، رسمية وخاصة، أفادت بأن نتنياهو لن يلتزم تنفيذ هذه المرحلة قبل تحقيق "هدف القضاء على حركة حماس".

وفي 19 يناير/كانون الثاني الماضي، بدأ سريان اتفاق لوقف إطلاق النار بقطاع غزة وتبادل أسرى بين حماس وإسرائيل، يتضمن 3 مراحل تستمر كل منها 42 يوماً، ويُتبادَل خلال الأولى أسرى وتدخل مساعدات إنسانية، ويُتفاوض لبدء الثانية والثالثة، بوساطة مصر وقطر ودعم الولايات المتحدة.

بيد أنه رُصد انتهاك تل أبيب عديداً من بنود اتفاق وقف إطلاق النار، ما دفع حركة حماس الاثنين إلى إعلان تجميد إطلاق سراح أسرى إسرائيليين مقرر الإفراج عنهم السبت المقبل، إلى حين وقف هذه الانتهاكات، والتزام تل أبيب البرتوكول الإنساني للاتفاق بأثر رجعي، في ظل الأوضاع الكارثية في غزة.

لكن متحدث حماس عبد اللطيف القانوع، قال لوكالة الأناضول اليوم الخميس، إن الحركة جاهزة لاستئناف عملية تبادل الأسرى السبت المقبل، في حال التزام الاحتلال الإسرائيلي بنود الاتفاق، مشيراً إلى وجود "مؤشرات إيجابية" نحو ذلك.

وارتكبت إسرائيل بدعم أمريكي بين 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 و19 يناير/كانون الثاني 2025، إبادة بغزة، خلّفت نحو 160 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us