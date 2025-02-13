وفي مقابلة مع قناة "Narasi TV" الإندونيسية بُثت الخميس، أكد أردوغان أنه لا أحد يستطيع انتزاع قطاع غزة من أيدي الفلسطينيين، مضيفاً أن الجرأة على فعل مثل هذا الأمر تشكل تهديداً للسلام العالمي.

وأضاف: "لا أجد تصرفات السيد ترمب وتصريحاته وتحدياته الحالية لعديد من دول العالم صحيحة، ولا أرى هذه التطورات جيدة".

وأعرب أردوغان عن أمله أن تتراجع الولايات المتحدة التي وصفها بالقوة العظمى في العالم، عن هذه الأخطاء سريعاً. وأشار إلى أن خطة ترمب للاستيلاء على قطاع غزة لا يمكن أن تقبلها تركيا ولا العالم الإسلامي.

وأكد أردوغان أن منظمة التعاون الإسلامي ستتخذ موقفاً ضد هذه الخطة، مشدداً على أن دولاً مثل إندونيسيا وتركيا وباكستان لا يمكن أن تبقى مكتوفة الأيدي بشأن هذه القضية، وأردف: "إذا كان من الضروري دعم السلام العالمي، فإن الولايات المتحدة هي المسؤولة في المقام الأول عن ذلك".

وأكمل أردوغان: "على دولة مثل الولايات المتحدة أن تكون إلى جانب السلام العالمي. نحن نسعى جاهدين لنكون إلى جانبه".

وأوضح أن إندونيسيا وباكستان وماليزيا تتشاطر وجهات النظر نفسها مع تركيا في ما يخص السلام العالمي، وأن أنقرة ستواصل العمل من أجل تحقيق ذلك.

واستطرد: "سوريا تعرضت لدمار كبير، وكذلك فلسطين، فقد دُمرت المستشفيات والمدارس. ونحن، منظمة التعاون الإسلامي، نرى هذا الأمر نهجاً غير إنساني، وعملاً غير إنساني".

ووصف الرئيس أردوغان نتنياهو بأنه "رجل عصابات"، وأنه يتهرب من القضاء في إسرائيل ومن قرارات المحكمة الجنائية الدولية. وأكد أن تركيا تحترم قرار المحكمة الجنائية الدولية بشأن اعتقال نتنياهو، وتنتظر أن يتحقق هذا القرار على أرض الواقع.

وفي 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، أصدرت الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف غالانت، لارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.

وأشار أردوغان إلى أن تحدي الولايات المتحدة لهذا الأمر موقف ضد العدالة الدولية.

وتابع: "لا يمكن قبول موقف واشنطن تجاه قرارات المحكمة الجنائية الدولية، نحن إلى جانب العدالة، ونصر وسنواصل الإصرار على ضرورة احترام قرارات المحكمة الدولية".

وأضاف: "هل نستطيع القول إن إسرائيل هي نظام ديمقراطي في الوقت الراهن؟ لقد أصبحت دولة استبدادية تماماً، وتهدد الدول بالأسلحة والقنابل التي في حوزتها".

وأكّد الرئيس التركي أن الدعم الذي تقدمه الولايات المتحدة لإسرائيل لا علاقة له بالديمقراطية.

وقال إن "واشنطن انحازت للأسف إلى جانب إسرائيل الإرهابية. إسرائيل بفضل الدعم الذي تتلقاه من واشنطن، تهدّد فلسطين باستمرار".

وذكّر الرئيس أردوغان بأن إسرائيل استخدمت قنابل الفسفور في الأراضي الفلسطينية وقتلت أكثر من 51 ألف مدني هناك.

وبدعم أمريكي، ارتكبت إسرائيل بين 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 و19 يناير/كانون الثاني 2025، إبادة في غزة خلفت نحو 160 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.