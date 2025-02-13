وأكد الرئيس الإيراني أن طهران لن تتفاوض تحت الضغط، وذلك في كلمة له بمدينة بوشهر جنوبي إيران الخميس، وفقاً للتلفزيون الرسمي الإيراني.

وقال بزشكيان: "الذين يتحدثون عن المفاوضات اليوم هم الذين فرضوا أشد العقوبات على الشعب الإيراني وأغلقوا كل سبل التواصل واستخدموا كل الوسائل للضغط على بلدنا".

وأضاف بزشكيان مخاطبا ترمب: "إذا كنت تريد المفاوضات حقا فلماذا لا تتخلى عن هذه السياسات العدائية؟".

وأردف الرئيس الإيراني: "لا نقول إننا لن نتحدث أو نتفاوض، لكن ترمب لا يستطيع فرض كل العقوبات علينا ثم يتحدث عن الحوار".

وكان ترمب، مهندس العقوبات القاسية على طهران، قد قال مؤخرا إن التوصل إلى اتفاق نووي مع إيران أمر ممكن.

وفي 4 فبراير/ شباط الجاري، وقع ترمب مرسوما رئاسيا يقضي بإعادة فرض سياسة "أقصى الضغوط" على إيران.

وينص المرسوم على توجيه وزارة الخزانة الأمريكية بفرض "أقصى قدر من الضغط الاقتصادي" على طهران بعقوبات مصممة لشل صادرات النفط في إيران.

وفي 2018، انسحب ترمب من الاتفاق المعروف باسم خطة العمل الشاملة المشتركة، الذي كانت أبرمته إيران مع 6 قوى عالمية هي الصين وفرنسا وألمانيا وروسيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، بالعاصمة النمساوية فيينا في 14 يوليو/ تموز 2015.