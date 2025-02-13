سياسة
2 دقيقة قراءة
بزشكيان يطالب ترمب بالتخلي عن سياسته "العدائية" تجاه طهران لبدء المفاوضات
طالب الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان نظيره الأمريكي دونالد ترمب، بالتخلي عما وصفها بسياسته "العدائية" تجاه طهران لبدء مفاوضات بين البلدين.
بزشكيان يطالب ترمب بالتخلي عن سياسته "العدائية" تجاه طهران لبدء المفاوضات
الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان / صورة: Reuters Archive
13 فبراير 2025

وأكد الرئيس الإيراني أن طهران لن تتفاوض تحت الضغط، وذلك في كلمة له بمدينة بوشهر جنوبي إيران الخميس، وفقاً للتلفزيون الرسمي الإيراني.

وقال بزشكيان: "الذين يتحدثون عن المفاوضات اليوم هم الذين فرضوا أشد العقوبات على الشعب الإيراني وأغلقوا كل سبل التواصل واستخدموا كل الوسائل للضغط على بلدنا".

وأضاف بزشكيان مخاطبا ترمب: "إذا كنت تريد المفاوضات حقا فلماذا لا تتخلى عن هذه السياسات العدائية؟".

وأردف الرئيس الإيراني: "لا نقول إننا لن نتحدث أو نتفاوض، لكن ترمب لا يستطيع فرض كل العقوبات علينا ثم يتحدث عن الحوار".

وكان ترمب، مهندس العقوبات القاسية على طهران، قد قال مؤخرا إن التوصل إلى اتفاق نووي مع إيران أمر ممكن.

وفي 4 فبراير/ شباط الجاري، وقع ترمب مرسوما رئاسيا يقضي بإعادة فرض سياسة "أقصى الضغوط" على إيران.

وينص المرسوم على توجيه وزارة الخزانة الأمريكية بفرض "أقصى قدر من الضغط الاقتصادي" على طهران بعقوبات مصممة لشل صادرات النفط في إيران.

وفي 2018، انسحب ترمب من الاتفاق المعروف باسم خطة العمل الشاملة المشتركة، الذي كانت أبرمته إيران مع 6 قوى عالمية هي الصين وفرنسا وألمانيا وروسيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، بالعاصمة النمساوية فيينا في 14 يوليو/ تموز 2015.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us