سياسة
1 دقيقة قراءة
الأمن التركي يلقي القبض على عضو بالفرع الفرنسي لـPKK/KCK الإرهابي بإسطنبول
أعلنت الاستخبارات التركية اليوم الجمعة إلقاء القبض على العضو بالفرع الفرنسي لتنظيم PKK/KCK الإرهابي مدني ألطوندري، في ولاية إسطنبول.
الأمن التركي يلقي القبض على عضو بالفرع الفرنسي لـPKK/KCK الإرهابي بإسطنبول
تشير المعلومات إلى أنّ الإرهابي ألطوندري كان ينشط في فرنسا وألمانيا من خلال الترويج والدعاية للتنظيم الإرهابي / صورة: AA
14 فبراير 2025

وأفادت مصادر أمنية أنه جرى إلقاء القبض على الإرهابي في عملية مشتركة للاستخبارات وقوات الأمن التركية، بعد مراقبة تحركاته لمدة من الزمن.

وتشير المعلومات إلى أنّ الإرهابي ألطوندري كان ينشط في فرنسا وألمانيا من خلال الترويج والدعاية للتنظيم الإرهابي.

وشارك الإرهابي في العديد من الفاعليات التي وقف وراءها تنظيم PKK/KCK في فرنسا وألمانيا.

وكان الإرهابي تحت مراقبة جهاز الاستخبارات الوطني لفترة طويلة، وبعد توقيفه، أُحيل إلى السلطات القضائية التركية لمحاكمته.

وتستمر تركيا في تنفيذ عمليات لمكافحة تنظيم PKK الإرهابي الذي يستهدف قواتها ومواطنيها، وينشط في عدة دول بالمنطقة، بما في ذلك سوريا والعراق وإيران.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us