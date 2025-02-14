سياسة
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بزعم حمله جسماً مشبوهاً.. شرطة الاحتلال تعتقل شخصاً في الجليل الغربي
قالت وسائل إعلام عبرية، اليوم الجمعة، إن الشرطة الإسرائيلية اعتقلت شخصاً "يُشتبه في حمله جسماً مشبوهاً على جسده" عند مدخل بلدة طمرة بالجليل الغربي في المنطقة الشمالية.
بزعم حمله جسماً مشبوهاً.. شرطة الاحتلال تعتقل شخصاً في الجليل الغربي
عناصر من الشرطة الإسرائيلية/ صورة أرشيفية: Getty Images 
14 فبراير 2025

ونقلت هيئة البث العبرية، عن الشرطة الإسرائيلية قولها إنها اعتقلت شخصاً بعد الاشتباه بأنه يحمل جسماً مشبوهاً على جسده.

وأضافت أنه "خلال الفحص الأوّلي رفض الشخص التعريف عن نفسه فيما بدا متوتراً ولم يُظهر أي تعاون مع الشرطة".

وأشارت إلى أن الشرطة طلبت إرسال قوات كبيرة إلى موقع الحادث، ولفتت إلى أن بعضها بدأ بالانتشار بالفعل.

من جانبها، أوضحت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، أن الشرطة حددت عدداً من المشتبه بهم بالقرب من عدة مركبات عند مدخل بلدة طمرة، شمال إسرائيل.

وذكرت أن الشرطة اشتبهت بأن أحدهم يحمل جسماً مشبوهاً على جسده، فيما بدأت إجراءات الاعتقال حينما رفض التعريف بنفسه، وفق الصحيفة.

وأشارت إلى أنه جرى إرسال قوات شرطية إضافية بقيادة نائب قائد لواء الشمال في الشرطة كوبي كارني.

وشهدت المنطقة الشمالية في إسرائيل هدوءاً منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان حيّز التنفيذ في 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2024.

هذا الاتفاق شهد خروقات إسرائيلية بلغت حتى الخميس نحو 930، ما خلّف 73 قتيلاً و265 جريحاً، وفق إحصاء للأناضول استناداً إلى بيانات رسمية لبنانية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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