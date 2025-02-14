وأكد الحريري أنه لا يمكن حل الأزمة في غزة عبر تهجير أهلها إلى مصر أو الأردن أو السعودية.

جاء ذلك خلال مهرجان حاشد حضره آلاف من مناصريه، وسط العاصمة بيروت، جرى تنظيمه إحياءً للذكرى العشرين لاغتيال والده رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري عام 2005.

وقال الحريري: "مشكلتنا مع نتنياهو أنه يهرب من المسؤولية ومن السلام إلى الحرب. مشكلته هي الاحتلال والقتل وتشريد شعب بأكمله"، وشدد على أن "هذه الأزمة لا يمكن حلّها على حساب مصر ولا الأردن ولا السعودية".

والجمعة، قال نتنياهو، إن "السعودية لديها مساحات شاسعة وبإمكانها إقامة دولة فلسطينية عليها"، وذلك رداً على سؤال لمذيع القناة "14" العبرية، بشأن تمسك الرياض بإقامة دولة فلسطينية من أجل تطبيع العلاقات مع تل أبيب.

جاءت تصريحات نتنياهو بعد أيام من حديث الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، عن عزم بلاده الاستيلاء على قطاع غزة وتهجير الفلسطينيين منه، وأن السعودية لم تعد تشترط تأسيس دولة فلسطينية للتطبيع مع إسرائيل، ما أثار رفضاً إقليمياً ودولياً واسعاً.

ومنذ 25 يناير/كانون الثاني الماضي، يروّج ترمب لمخطط تهجير فلسطينيي غزة إلى دول مجاورة مثل مصر والأردن، وهو الأمر الذي رفضه البلدان، وانضمت إليهما دول عربية أخرى ومنظمات إقليمية ودولية.

واغتيل رفيق الحريري في 14 فبراير/شباط 2005، جراء انفجار استُخدم فيه 1800 كلغم من مادة "تي إن تي"، مع 21 شخصاً آخرين، بينهم وزير الاقتصاد باسل فليحان، الذي كان برفقته في سيارته.

ومنذ عقود تحتل إسرائيل أراضي في فلسطين وسوريا ولبنان، وترفض الانسحاب منها وقيام دولة فلسطينية مستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود ما قبل حرب 1967.