سياسة
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الأمم المتحدة: أكثر من 270 ألف سوري عادوا إلى وطنهم عقب الإطاحة بالأسد
أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أن أكثر من 270 ألف لاجئ سوري عادوا إلى بلادهم بعد الإطاحة بنظام بشار الأسد.
الأمم المتحدة: أكثر من 270 ألف سوري عادوا إلى وطنهم عقب الإطاحة بالأسد
سوريون يعودون إلى بلادهم عبر الحدود التركية / صورة: AA 
14 فبراير 2025

جاء ذلك في بيان أصدرته المفوضية، اليوم الجمعة، بشأن عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم.

وذكر البيان أن أكثر من 270 ألف لاجئ سوري عادوا إلى بلادهم بعد الإطاحة بنظام بشار الأسد في 8 ديسمبر/كانون الأول 2024.

ويعيش حالياً 5.5 مليون لاجئ سوري في تركيا ولبنان والأردن والعراق ومصر، حسب بيان المنظمة الأممية.

وقال البيان إن أكثر من 825 ألف نازح داخل سوريا عادوا إلى مناطقهم منذ ديسمبر/كانون الأول الماضي.

ومطلع يناير/كانون الثاني الماضي، أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن أكثر من 115 ألف سوري عادوا إلى سوريا من تركيا والأردن ولبنان منذ 8 ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وفي 8 ديسمبر/كانون الأول 2024 بسطت فصائل سورية سيطرتها على العاصمة دمشق، لتنتهي بذلك 61 عاماً من نظام حزب البعث، و53 سنة من حكم عائلة الأسد.

وفي اليوم التالي أعلن قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع، الذي أصبح رئيساً للبلاد لاحقاً، تكليف محمد البشير تشكيل حكومة لإدارة المرحلة الانتقالية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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