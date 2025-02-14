وكتب الاتحاد الأوروبي عبر موقعه الإلكتروني: "ستستقبل إسطنبول النخبة الحقيقية من الكرة الطائرة النسائية في الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا للكرة الطائرة لهذا العام والمقرر عقدها يومي 3 و4 مايو/أيار 2025".

وتابع: "هذه ليست المرة الأولى التي تقام فيها نهائيات البطولة على مضيق البوسفور. فقد أُقيمت من قبل في 2002، و2011، وكذلك عام 2013".

واستطرد: "تعود هذه الفعالية إلى مدينة ودولة تتمتع فيها الكرة الطائرة النسائية بشعبية هائلة، وهي الدولة التي أنتجت الفائزات بالبطولة ثماني مرات منذ عام 2011".

وستشارك في نهائيات البطولة القارية الفرق الأربعة المتأهلة من الدور ربع النهائي، إذ تقام مباراتا نصف النهائي يوم 3 مايو/أيار، ومباراتا الميداليتين البرونزية والذهبية بعدها بيوم.

وقال الكرواتي روكو سيكيريتش، رئيس الاتحاد الأوروبي: "إسطنبول مدينة ضخمة حقاً، ومركز رئيسي للكرة الطائرة، ومكان يتمتع بتراث تاريخي لا مثيل له. وبالتالي فهي موقع مثالي لإقامة أول نهائي للكرة الطائرة في بطولة دوري أبطال أوروبا منذ عام 2018".

وأضاف: "يتمتع الجمهور المحلي بمعرفة وشغف لا يصدَّق، لكننا نتطلع إلى استضافة عديد من المشجعين الدوليين أيضاً".

واختتم: "أود أن أشكر شركاءنا المحليين خصوصاً رئيس الاتحاد التركي للكرة الطائرة السيد (محمد عاكف) أوستونداغ، على استعدادهم للعمل معنا في تنظيم حدث رائع".

من جانبه، قال أوستونداغ: "فخورون جداً باستضافة بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة الطائرة للسيدات، وهي واحدة من أعرق بطولات الأندية في أوروبا، في إسطنبول، إحدى أكثر المدن شعبية في العالم، يومَي 3 و4 مايو/أيار 2025".

وواصل: "أتمنى حظاً سعيداً لجميع الفرق المشاركة، أود أن أشكر الاتحاد الأوروبي للكرة الطائرة، ورئيسه روكو سيكيريتش، على تكليف تركيا بهذا التنظيم المهم مرة أخرى".