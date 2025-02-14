سياسة
2 دقيقة قراءة
سجناء سابقون يؤسسون "رابطة معتقلي الثورة السورية"
أسس سجناء سابقون في سجن صيدنايا السوري، الجمعة، "رابطة معتقلي الثورة السورية"، لفضح الانتهاكات التي تعرَّض لها نزلاء السجن الشهير بالتعذيب وسوء المعاملة، والدفاع عن حقوقهم.
سجناء سابقون يؤسسون "رابطة معتقلي الثورة السورية"
أُقيمت الفعالية بالعاصمة السورية دمشق بحضور ناجين وذوي المفقودين والضحايا في السجن / صورة: AA
14 فبراير 2025

جاء ذلك خلال فعالية أُقيمت في العاصمة السورية دمشق، بحضور ناجين وذوي المفقودين والضحايا في السجن.

وبدأت الفعالية بتلاوة أحد السجناء المحررين آيات من القرآن الكريم، كما أُقيمت وقفة احتجاجية للتنديد بانتهاكات حقوق الإنسان التي تعرض لها نزلاء جميع السجون السورية.

وقال أحد الأعضاء المؤسسين للرابطة ويدعى حسين نادر، إن هدف الرابطة توثيق الاضطهاد الذي تعرض له السجناء، والدفاع عن حقوق السجناء والضحايا، والمطالبة بمحاكمة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة، وتعزيز التضامن بين الناجين وعائلات الضحايا.

وفي تقرير سابق لها عن سجن صيدنايا بعنوان "المسلخ البشري"، أكدت منظمة العفو الدولية، وجود ادعاءات ذات أساس قوي حول إعدام آلاف الأشخاص شنقاً في عمليات إعدام تحت الأرض في سجن صيدنايا.

وفي 8 ديسمبر/كانون الأول 2024، بسطت فصائل سورية سيطرتها على دمشق، منهيةً 61 عاماً من نظام حزب البعث الدموي، و53 سنة من حكم عائلة الأسد.

وأعلنت الإدارة السورية الجديدة في 29 يناير/كانون الثاني الماضي، تعيين أحمد الشرع رئيساً للبلاد في المرحلة الانتقالية.

كما أعلنت حل الفصائل المسلحة والأجهزة الأمنية التي كانت قائمة في عهد الرئيس المخلوع بشار الأسد (2000-2024)، ومجلس الشعب (البرلمان)، وحزب البعث، وإلغاء العمل بالدستور.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
مجازر الاحتلال بغزة.. 100 شهيد معظمهم من منتظري المساعدات خلال يوم واحد
خسائر فادحة.. الاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود بينهم ضابط بكمين مركب جنوبي غزة
قائد فيلق القدس الإيراني يظهر في احتفالات وسط طهران متحدياً شائعات اغتياله للمرة الثانية
وكالة الطاقة الدولية تعلن عدم وجود تسرب لإشعاعات.. وأمريكا: هجماتنا قلَّصت قدرات طهران النووية
استشهاد مسنة في الضفة.. والاحتلال يواصل الهدم والتجريف والاعتقالات وسط استمرار اعتداءات المستوطنين
مقتل 4 جنود وجرح 17 في كمين مركَّب بغزة.. و"القسام" تعلن تنفيذ عمليات ضد جيش الاحتلال
ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة إلى أكثر من 56 ألفاً.. و"أونروا" تحذّر من تحويل المساعدات إلى "فخ قاتل"
مصادر عبرية: 28 قتيلاً و3238 مصاباً بينهم حالات خطرة جراء الرد الإيراني على إسرائيل
تركيا ترحّب بوقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران وتدعو إلى التزامه
مخزون إيران النووي تحت الأرض.. أين اختفى اليورانيوم المخصب؟
"فخّ قاتل".. الأونروا تنتقد نظام المساعدات المدعوم من أمريكا في غزة
المعارضة الإسرائيلية تدعو لإنهاء الحرب في غزة واستعادة الأسرى بعد وقف إطلاق النار مع إيران
الناتو يشيد بالصناعات الدفاعية التركية ويؤكد ضرورة ربطها بالدول الأوروبية
قطر تستدعي سفير إيران وتُدين هجوم قاعدة العديد الأمريكية.. وطهران: هجومنا دفاع عن النفس
خروقات مستمرة.. 3 قتلى بقصف مسيّرة إسرائيلية سيارة جنوبي لبنان
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us