سياسة
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وزير خارجية تركيا ونظيره الأمريكي يبحثان قضايا إقليمية ودولية
بحث وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، الجمعة، مع نظيره الأمريكي ماركو روبيو، عدداً من القضايا الثنائية الإقليمية والدولية، في مقدمتها المستجدات في سوريا وقطاع غزة وأوكرانيا.
وزير خارجية تركيا ونظيره الأمريكي يبحثان قضايا إقليمية ودولية
وزير خارجية تركيا ونظيره الأمريكي يبحثان قضايا إقليمية ودولية / صورة: AA
14 فبراير 2025

جاء ذلك خلال أول لقاء مباشر بينهما، على هامش الدورة الحادية والستين لمؤتمر ميونيخ للأمن التي انطلقت أعمالها في مدينة ميونيخ، اليوم، بمشاركة رؤساء دول وحكومات، ووزراء ومسؤولين كبار.

وأفادت مصادر دبلوماسية تركية، بأن فيدان وروبيو، تناولا العلاقات التجارية بين البلدين بما في ذلك الصناعات الدفاعية، والوضع في سوريا والمستجدات في قطاع غزة والمسائل المتعلقة بالحرب الروسية-الأوكرانية.

ونقل الوزير فيدان وجهة نظر تركيا بشأن الخطوات التي يمكن للدول الإقليمية اتخاذها في الحرب ضد تنظيم داعش الإرهابي.

وتطرق فيدان إلى أهمية وقف إطلاق النار الدائم في غزة، وقال إنه يجب إيجاد حل للقضية الإسرائيلية الفلسطينية لتحقيق السلم الإقليمي.

كما ناقش الجانبان بشكل مفصل التطورات المحتملة في ما يتعلق بإمكانية إحلال السلام بين أوكرانيا وروسيا.

ومساء الأربعاء، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، توصله إلى اتفاق مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، لبدء المفاوضات من أجل إنهاء الحرب في أوكرانيا.

ووفق بيان لاحق، أجرى ترمب اتصالاً مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، وأعلن أن الأخير أيضاً "يريد السلام"، مثل بوتين.

ومنذ 24 فبراير/شباط 2022، تشن روسيا هجوماً عسكرياً على جارتها أوكرانيا تشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام إلى كيانات عسكرية غربية، وهو ما تعده كييف "تدخلاً" في شؤونها.

دعم سوريا

في سياق آخر، أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، اليوم الجمعة، ضرورة دعم الإدارة الجديدة في سوريا.​​​​​​​

جاء ذلك خلال لقائه نظيره البريطاني ديفيد لامي، في أثناء مشاركتهما في مؤتمر ميونيخ للأمن.

وتطرق فيدان خلال اللقاء إلى أهمية الوحدة السياسية لسوريا، مشدداً على ضرورة دعم الإدارة الجديدة للبلاد، وفق مصادر في وزارة الخارجية التركية للأناضول.

كما أكد فيدان أن جعل وقف إطلاق النار في غزة دائماً أمر ضروري لإحلال السلام في المنطقة.

وذكرت المصادر أن اللقاء تطرق أيضاً إلى قضايا متعلقة بالحرب الأوكرانية-الروسية.​​​​​​​

مصدر:TRT عربي - وكالات
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