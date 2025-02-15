وتضم القائمة التي نشرها المكتب على منصة تليغرام "36 أسيرا محكومين بالسجن المؤبد، و333 من الفلسطينيين بغزة الذي تم اعتقالهم بعد 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023".

وبحسب القائمة، فإن 24 من الأسرى المقرر الإفراج عنهم السبت سيتم إبعادهم خارج فلسطين.

كما يتضمن كشف المحكومين بالمؤبدات 7 فلسطينيين من مدينة القدس، بينما الباقي من مدن الضفة الغربية المحتلة.

وتعد هذه الدفعة السادسة من الأسرى الفلسطينيين الذين من المقرر أن تفرج عنهم إسرائيل السبت، ضمن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى والمحتجزين.

وخلال الأسابيع الماضية، أفرجت إسرائيل عن 766 أسيرا على خمس دفعات، بينهم أطفال ونساء، ومحكومون بالسجن المؤبد وبأحكام عالية، وآخرون اعتقلوا بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وتشمل صفقة "طوفان الأحرار" في مرحلتها الأولى بشكل كلي، الإفراج عن 1737 أسيرا فلسطينيا، حيث تمتد هذه المرحلة على مدى 6 أسابيع، بواقع دفعات أسبوعية.

3 محتجزين إسرائيليين

وكانت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، أعلنت في وقت سابق الجمعة أسماء 3 محتجزين إسرائيليين تعتزم الإفراج عنهم اليوم السبت، ضمن الدفعة السادسة من صفقة التبادل في إطار المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة الذي دخل حيز التنفيذ في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي.

وقال متحدث "القسام" أبو عبيدة، عبر بيان: "في إطار صفقة طوفان الأقصى لتبادل الأسرى، قررت كتائب القسام الإفراج يوم غد السبت عن الأسرى الصهاينة التالية أسماؤهم: ساشا ألكسندر تروبنوف، وساغي ديكل حن، ويائير هورن".

وسبق أن قالت "سرايا القدس" الجناح المسلح لحركة الجهاد الإسلامي، في بيان أصدره متحدثها أبو حمزة الجمعة، إنها تعتزم الإفراج عن المحتجز الإسرائيلي ساشا ألكسندر توربانوف السبت.

في المقابل، أكد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الجمعة، أن الحكومة تلقت قائمة المحتجزين التي أعلنتها حركة حماس، حسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.

وذكرت الصحيفة أن المحتجز "ساغي ديكل حن (36 عاما) يحمل الجنسية الأمريكية ويائير هورن يبلغ 46 عاما".

من جانبها، قالت صحيفة "معاريف" العبرية، إن المحتجز "ألكسندر تروبانوف (29 عاما) يحمل الجنسية الروسية"، وأشارت إلى أنه سبق لموسكو المطالبة بالإفراج عنه.

والخميس، أكدت حركة حماس أنها مستمرة "في موقفها بتطبيق الاتفاق وفق ما تم التوقيع عليه بما في ذلك تبادل الأسرى وفق الجدول الزمني المحدد".

وقالت في بيان إن الوسطاء في مصر وقطر بذلوا جهودا لإزالة العقبات وسد الثغرات التي تسببت بها الانتهاكات الإسرائيلية للاتفاق، حيث وصفت أجواء المباحثات بـ"الإيجابية".

هذه الجهود بذلها الوسطاء بعدما أعلنت حماس، الاثنين، تجميد إطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين لحين وقف انتهاكات تل أبيب، والتزامها بأثر رجعي بالبرتوكول الإنساني للاتفاق.

وشهد الاتفاق اختراقات في 4 مسارات، وهي بحسب حماس، استهداف وقتل فلسطينيين، وتأخير عودة النازحين لشمال غزة، وإعاقة دخول متطلبات الإيواء من خيام وبيوت جاهزة ووقود وآليات رفع الأنقاض لانتشال الجثث، وتأخير دخول الأدوية ومتطلبات لترميم المستشفيات والقطاع الصحي.

وفي 19 يناير/كانون الماضي، بدأ سريان اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى ومحتجزين يشمل 3 مراحل تستمر كل منها 42 يوما، على أن يتم التفاوض في الأولى لبدء الثانية.

وفي المرحلة الأولى من الاتفاق تنص البنود على الإفراج تدريجيا عن 33 إسرائيليا محتجزا بغزة سواء الأحياء أو جثامين الأموات مقابل عدد من الأسرى الفلسطينيين والعرب يُقدر بين 1700 و2000.

ومنذ بدء الاتفاق، سلمت "القسام" 16 محتجزا إسرائيليا ضمن 5 دفعات خلال صفقة التبادل الحالية.

وبدعم أمريكي، ارتكبت إسرائيل بين 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 و19 يناير/كانون الثاني 2025، إبادة جماعية في غزة خلفت نحو 160 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.